Israel dice que golpeó los sitios de Hezbolá en el sur del Líbano

El ejército israelí afirma haber golpeado los sitios de Hezbolá en el sur del Líbano este domingo 30 de agosto. “No hace tiempo, Tsahal (El ejército israelí) Ha golpeado la infraestructura militar de Hezbolá, incluido Underground, donde se identificó la actividad militar, en el área del Castillo de Beaufort en el sur del Líbano “dijo en un comunicado de prensa.





Ubicada en la región de Nabatiye, esta fortaleza cruzada en ruinas había sido utilizada como base por el ejército israelí durante su ocupación del sur del Líbano (1978-2000).





En el Líbano, la Agencia Nacional de Información (ANI) informó una serie de “Violento” Los golpes israelíes contra las áreas boscosas de Ali al-Taher, donde los incendios se han declarado a sí mismos, y al-debsha, en la región de Nabatiyé.





Las huelgas causaron daños significativos, rompiendo las ventanas con muchas viviendas y tiendas y causando grietas en varios edificios, agregaron la agencia.





Huelgas regulares





Un alto el fuego concluido bajo la mediación estadounidense terminó el 27 de noviembre de 2024 a más de un año de conflicto entre Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta, al final de los cuales el movimiento libanés salió fuertemente debilitado.





Este acuerdo establece que solo el ejército libanés y la Fuerza de Paz de la ONU se desplegan en el sur del país, en la frontera con Israel, excluyendo la presencia de Hezbolá y el ejército israelí. Pero esto continúa manteniendo tropas en cinco posiciones fronterizas consideradas estratégicas en el sur del Líbano y regularmente lidera las huelgas principalmente contra sitios y ejecutivos de Hezbolá.





A principios de agosto, el gobierno libanés, bajo la presión de los Estados Unidos, instruyó a su ejército a desarrollar un plan para desarmar a Hezbolá para fin de año. Pero Hezbolá se niega a desarmar y condiciona cualquier discusión sobre su arsenal para detener los ataques del ejército israelí y la retirada de sus tropas del sur del Líbano.





El emisario asistente estadounidense para el Medio Oriente, Morgan Ortago, le dijo a Beirut el martes que las autoridades libanesas ahora debían traducir “En Hechos” Su decisión de desarmar a Hezbolá.