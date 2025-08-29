De vuelta a Angel Island, la isla migrante de la cual Estados Unidos no quería

Informes

El Centro de Cuarentena luego detención para inmigrantes indeseables de Asia, esta isla del Pacífico en la Bahía de San Francisco no sabía la misma posteridad que la isla Ellis, en la costa este. Su historia, exhumada por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, resuena tristemente en la América Trumpista.





“La isla de los ángeles”: Angel Island. Ella está allí, tan cerca que la vemos desde el puerto de San Francisco, un pedazo de tierra verde que brilla en la bahía, no lejos de la prisión de Alcatraz, encaramado en su pitón rocoso. La bandera estadounidense flota hasta la proa del ferry, la espuma se remolera y el mar, sin cambios, nos recuerda que el tiempo se pliega sobre sí mismo, el pasado regresa para burlarse del presente. Esta primavera de 2025, Donald Trump anunció que quería reabrir la famosa penitenciaría, cerrada en 1963. Independientemente de si esta decisión conduce a un abismo financiero: el país está tomado de un frenesí de construcción de centros de detención … en este Maga America (haga que América sea grande nuevamente), el destino desconocido y trágico de Angel Island resonados. Debido a que Angel Island, era una isla de la prisión, como su vecino Alcatraz, reservado para los inmigrantes que llegaron al lado del Pacífico.





Muchos vinieron de Asia. Y esta es la razón por la cual Estados Unidos, una nueva nación que acababa de abolir la esclavitud y se aferró a una identidad “blanca” y europea, no los quería. En 1882, Ley de Exclusión China, el primer texto de inmigración dirigido a un grupo de Criterion …