nuevos retiros del mercado, regulaciones más estrictas, cinco bebés hospitalizados





Este lunes 2 de febrero se anunciaron nuevas retiradas de leche infantil en Francia, donde el umbral tolerado es ahora más estricto para la toxina cereulida, origen de retiradas anteriores, mientras que la agencia sanitaria europea acaba de endurecer también sus recomendaciones.









Hasta ahora, cinco bebés han sido hospitalizados en Francia tras consumir leche infantil afectada por la reciente ola de retiradas del mercado, informaron las autoridades sanitarias, recordando que por el momento no se ha establecido ningún vínculo directo.





• Regulaciones europeas más estrictas





La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha establecido dosis máximas de referencia para una toxina que a veces se encuentra en la leche en polvo, tras retiradas del mercado en varios países. La EFSA ha indicado que una concentración superior a 0,054 microgramos de cereulida por litro en la leche infantil o superior a 0,1 microgramos por litro en la leche infantil “podría resultar en que se superen los niveles de seguridad”.





“Esta recomendación tiene como objetivo ayudar a los gestores de riesgos de la UE a determinar cuándo se deben retirar los productos del mercado como medida de precaución para la salud pública”dijo la autoridad con sede en Italia en un comunicado. Los científicos de la EFSA han propuesto una ingesta diaria admisible aguda (DRA) de 0,014 µg/kg de peso corporal de cereulida en lactantes.









• Francia reduce el umbral para la toxina en cuestión





Francia se había anticipado a esta medida y, el viernes por la tarde, el Ministerio de Agricultura anunció la reducción del umbral para “0,014 µg de cereulida por kilogramo de masa corporal, es decir, un mayor nivel de seguridad en comparación con el umbral aplicado anteriormente (0,03 µg por kilogramo de masa corporal)”. “Proteger la salud de los lactantes es la máxima prioridad de las autoridades sanitarias”argumentó el ministerio.





• Retirada del mercado de lotes de Popote y Vitagermine (Babybio) en Francia





Como resultado directo, dos marcas han anunciado, hasta este lunes por la mañana, nuevos retiros del mercado de leche 1ᵉʳ, dos lotes de la marca Popote y tres de Vitagermine (Babybio). Este fabricante especifica que, durante el fin de semana, “Se llevaron a cabo investigaciones para garantizar que todos los productos cumplieran con este nuevo umbral. Permitieron identificar 3 lotes de leche infantil de 1ª edad » quienes fueron “cumple con la norma vigente hasta la semana pasada”pero ahora debe retirarse del mercado. Las dos marcas también especifican que sus otros productos no se ven afectados. “Deberíamos esperar nuevos retiros del mercado” con el nuevo umbral, dijo este lunes la Dirección General de Alimentos (DGAL), que supervisa los retiros.





La asociación Foodwatch, sin embargo, cree que “Este escándalo no es un problema de umbral de detección, como las multinacionales quieren hacernos creer para eximirse de sus responsabilidades. La cereulida no tiene nada que ver con la leche infantil ». “No existe ninguna norma europea sobre la presencia, por ejemplo, de excrementos de ratón en la leche infantil. Lo cierto es que está prohibido y que las empresas deben garantizar que sus productos estén exentos.reaccionó la asociación en un comunicado de prensa.





Las autoridades francesas respondieron el lunes a las asociaciones que las acusaron de haber actuado demasiado poco y demasiado tarde durante la crisis del retiro de leche para bebés. La DGAL indicó a los periodistas que no había solicitado un recordatorio general y privilegiado de la “retiros dirigidos” para evitar posibles desabastecimientos.