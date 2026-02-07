“La gente ya no se habla ni se insulta en Facebook”

Informes

Falta de nieve, costes de funcionamiento demasiado elevados, escasa asistencia… El alcalde de esta localidad de los Alpes del Sur se plantea cerrar la estación de esquí de Seignus. Pero la propuesta indigna a algunos vecinos muy apegados a su camino, que esperan derrocarlo en las elecciones municipales.





para ir más lejos





En los días azules, sólo hay que mirar hacia arriba para verlo. Nariz y pecho vueltos hacia el cielo, cabello largo ondeando hacia la espalda… La cresta del macizo de Rochecline, que domina el pueblo de Allos (Alpes de Alta Provenza), perfila la silueta esbelta y majestuosa de una mujer dormida. Aquí se dice que ella vigila el valle, imperturbable a pesar del ruido de los hombres. Estos días, sin embargo, reina una agitación sin precedentes unos metros más abajo, en este municipio del Alto Verdon.





En un territorio nutrido durante décadas por la economía de la nieve y el esquí, nos desgarra una cuestión que surge a medida que se acercan las elecciones municipales: el futuro de Seignus, una de las dos estaciones de este pueblo de 800 habitantes, situado a 1.425 metros de altitud. En un momento de cambio…