Nuevas lluvias torrenciales amenazan Sumatra, donde acecha la hambruna, e inundan Sri Lanka

Se pronostican nuevas lluvias torrenciales en Indonesia y ya están azotando Sri Lanka, después de inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 908 muertos sólo en la isla indonesia de Sumatra, donde ahora acecha la hambruna.





Este nuevo informe fue facilitado este sábado 6 de diciembre por la agencia nacional de gestión de catástrofes, según el cual 410 personas siguen desaparecidas también en esta región del oeste de Indonesia.





Y el número de muertos podría aumentar allí debido a la hambruna que amenaza a los pueblos y “Zonas que siguen siendo inaccesibles en zonas remotas de Aceh”preocupa a Muzakir Manaf, gobernador de esta provincia del norte “completamente destruido, de norte a sur, desde los caminos hasta el mar”. “Muchas personas necesitan necesidades básicas”dijo a la prensa. “La gente no muere por las inundaciones sino por el hambre”.





Miedo a nuevos desastres





En total, alrededor de 1.800 personas murieron en Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam tras una serie de tormentas tropicales y lluvias monzónicas que provocaron deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas.





En Sri Lanka, que solicitó ayuda internacional esta semana, las autoridades informaron que 611 personas perdieron la vida y otras 213 desaparecieron -se presume muertas- en lo que el presidente Anura Kumara Dissanayake llamó el cataclismo natural más grave jamás vivido en su país. Más de dos millones de personas, o casi el 10% de la población, se vieron afectadas.





El Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka también advirtió sobre la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra en varias zonas de la Provincia Central, la más afectada, a medida que el monzón del noreste se instala en la isla y trae más lluvias, lo que ha dificultado las operaciones de limpieza. Se pidió a los residentes evacuados de las colinas centrales propensas a deslizamientos de tierra que no regresaran a sus hogares de inmediato.





Según la Agencia Meteorológica de Indonesia, las lluvias también podrían regresar el sábado a las provincias del norte de Sumatra, donde el agua y el barro han sepultado las casas. Según algunos expertos, las autoridades de Yakarta dudan en dar este paso, ya que no quieren tener que pedir ayuda internacional, lo que reflejaría su incapacidad para afrontar solas este acontecimiento climático.





Ayuda para los habitantes de Sri Lanka





En Sri Lanka, los supervivientes recibirán hasta diez millones de rupias (33.000 dólares) para adquirir tierras en un lugar más seguro, prometió el Ministerio de Finanzas el viernes por la noche. Además, se ofrece un millón de rupias (3.300 dólares) como compensación a los familiares de las víctimas, a pesar de las recientes dificultades económicas de Sri Lanka.





El banco central, por su parte, ordenó a los establecimientos bancarios, tanto públicos como privados, reprogramar los préstamos concedidos a personas que se han vuelto vulnerables y no imponer sanciones a los prestatarios morosos. El Centro de Gestión de Desastres anunció que casi 75.000 casas resultaron dañadas en Sri Lanka, de las cuales unas 5.000 quedaron completamente destruidas. Y unas 150.000 personas siguen alojadas en centros de acogida estatales.





La fuerza aérea dijo que seguía utilizando helicópteros y aviones el sábado para abastecer a las comunidades aisladas por los deslizamientos de tierra en el centro de Sri Lanka. Un alto funcionario estimó que la recuperación y reconstrucción de su país podrían costar hasta siete mil millones de dólares.





El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, anunció que estaba examinando la solicitud de Sri Lanka de 200 millones de dólares adicionales, además del tramo de 347 millones de dólares que este país ya debía recibir este mes.