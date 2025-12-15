bloqueos por parte de ganaderos en el suroeste, Ginebra viajará el lunes… Actualización sobre la situación





Manifestaciones y bloqueos en todo el suroeste, incluido el bloqueo de Burdeos este domingo 14 de diciembre por la tarde: los ganaderos aumentan la presión, antes de la llegada, el lunes a Occitania, de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, cuya gestión de la dermatosis grumosa (LSD) cuestionan.





Además de la gestión sanitaria de la crisis actual, otros temas candentes como los acuerdos comerciales del Mercosur y la anunciada reducción del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) europea están alimentando la ira de los agricultores.





• Varios bloqueos a criadores “que se fueron a pasar las vacaciones”













• Genevard defiende “un protocolo que funcionó muy bien”





La Ministra de Agricultura, Annie Genevard, apoyada en este tema por la alianza sindical mayoritaria FNSEA-Jeunes Agriculteurs, defiende “un protocolo que funcionó muy bien”desde la aparición del primer caso de esta enfermedad en Francia, en junio, en Saboya. El sábado aseguró al diario “Sud Ouest” que no había ningún “No hay foco activo del DNC en territorio francés”.





Mientras Bertrand Venteau (Coordinación Rural) cree que “Es ahora cuando hay que decretar la vacunación, sino tendremos una tragedia en menos de un mes” Y “Todo el sur del Loira quedará contaminado”el ministro respondió este domingo en Europa 1 que “el virus no está a las puertas de todas las granjas”.





•… antes de “presenciar los inicios de la vacunación” en Occitania





El lunes viajará a Occitania para “Seamos testigos de los inicios de la vacunación en este territorio” por un millón de animales, “porque es la forma de luchar contra la enfermedad”pero el gobierno se muestra muy cauteloso ante una posible generalización de la vacunación.





“Si vacunamos a todo el ganado, colocaría a Francia como zona de riesgo y por tanto supondría un riesgo económico para todo el sector agrícola”afirmó este domingo Sébastien Martin, Ministro Delegado encargado de Industria, invitado de la “Gran Jurado” RTL/M6/Le Figaro/Senado Público.





“No es una decisión política (…) es una decisión sanitaria que está concertada (…) desde julio pasado con el Parlamento de Salud que incluye a veterinarios, criadores, cámaras de agricultura, organizaciones sindicales, servicios estatales, ANSES” (Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria), afirmó este domingo la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.





¿Por qué no vacunar a todos los animales? “Hay una cosa que hay que entender y es que hoy, cuando se vacuna una región, cuando se vacuna un departamento, ya no se puede exportar porque el territorio se considera contaminado”respondió ella, señalando el “repercusiones” sobre el trabajo y los ingresos de los agricultores. “Simplemente elegimos el protocolo sanitario más eficaz”insistió.





• La presidenta de Occitania Carole Delga apela a Matignon





La presidenta socialista de la región de Occitania, Carole Delga, envió el domingo una carta abierta al primer ministro Sébastien Lecornu, juzgando “que ya era hora de que interviniera para garantizar, lo antes posible, un diálogo franco y sincero con los agricultores de este país”. El diálogo ya está ” permanente “ apoyó a Maud Bregeon.





Carole Delga describió en su carta “indignación y enojo” quienes crecen “Enfrentados inexorablemente a la desesperación de un pueblo. Son proporcionales al shock que siente toda una profesión y, más allá, la población, ante la gestión gubernamental de la enfermedad de la piel nodular”insiste.



