Antes de una visita a Marsella, Macron promete que el Estado “ganará” la batalla contra el narcotráfico y elogia su actuación desde hace cuatro años





El presidente de la República, Emmanuel Macron, promete en declaraciones a “La Tribune Dimanche” que el Estado “ganará” la lucha contra el narcotráfico en Marsella y elogia la acción que el Estado viene realizando desde hace cuatro años; cita en particular el plan “Marsella en grand”.





Estos comentarios llegan antes de un viaje a la ciudad de Marsella el martes, con el objetivo de “reafirmar el compromiso del Estado”mientras que la segunda ciudad francesa, escenario de numerosos homicidios relacionados con el tráfico de drogas, volvió a verse ensangrentada hace un mes por el asesinato del hermano del activista antidrogas Amine Kessaci.





• Macron cree que “el Estado está ahí”





El viaje de Emmanuel Macron tiene lugar por “afirmar el compromiso del Estado”cuatro años después del lanzamiento del gran plan de inversiones para la segunda ciudad de Francia, “Marsella a lo grande”dotado con cinco mil millones de euros. Lanzado en septiembre de 2021, el Jefe de Estado está claramente satisfecho con él: “Nadie puede negar que las cosas están avanzando y que el Estado está cumpliendo de manera consistente y sin dilación. »





“Reducción de viviendas insalubres”, “Refuerzos de policías o magistrados”el desmantelamiento de los puntos de venta, la mejora del transporte, la situación de las escuelas, el apoyo a las empresas son “una realidad”asegura. Además, se ha comprometido el 62% de los fondos asignados por el Estado, lo que ha permitido avanzar en la rehabilitación de las escuelas y la mejora del transporte.





Aún así, todo está lejos de ser perfecto. El Tribunal de Cuentas elaboró ​​una mordaz evaluación del plan en octubre de 2024 “Marsella a lo grande”señalando un “falta de coherencia” y seguimiento “indigente”. Desde entonces, las cosas han mejorado, pero la renovación de viviendas, por ejemplo, todavía está retrasada. “Ninguno de los proyectos actuales ha llegado a buen término, lo que contribuye en parte al enfado y la incomprensión”subraya “La Tribune Dimanche”.





• Sobre el narcotráfico, “no debemos rendirnos”









“Conozco la trágica noticia y no subestimo las pasiones a medida que se acercan los plazos municipalescree Emmanuel Macron. Pero en esta lucha a largo plazo no debemos ceder al espíritu de derrota. » Desde la muerte de Mehdi Kessaci, el presidente ha reunido dos veces a los responsables de la lucha contra el narcotráfico, preguntándoles en particular “amplificar” su acción adoptando el mismo enfoque que para “terrorismo”. El 9 de diciembre, una operación“magnitud” se lanzó en los distritos del norte de Marsella con 1.500 agentes de policía desplegados para atacar 15 puntos de negociación al mismo tiempo con el fin de “Recuperar el campo” a los narcotraficantes, explicó el nuevo prefecto Jacques Witkowski.





“Creo, en Marsella como en otros lugares, en este amor por las cosas bien hechas, en la valentía del compromiso, en la lucidez que nos permite hacer fuerte y ver en grande.añade el jefe de Estado. En todos estos temas, así como en el del tráfico de drogas, no debemos rendirnos. El Estado ganará esta nueva batalla”





• Los funcionarios electos locales esperan firmemente a Macron





Si Emmanuel Macron dice que le preocupa que el Estado no sea un “chivo expiatorio” A medida que se acercan las elecciones municipales, los funcionarios electos locales lo esperan con impaciencia. “No puedo imaginarme a un Presidente de la República viniendo aquí (a Marsella) con las manos en los bolsillos, dando un paseo y luego marchándose”advirtió el alcalde Benoît Payan (varios a la izquierda) el 10 de diciembre. Tres días después, el concejal añadió una capa en “La Provence”, preguntando “una palabra fuerte sobre el retorno de los servicios públicos” :







“ Que el Presidente diga a sus amigos que dirigen las instituciones que en lugar de dar dinero a los municipios para construir rotondas o hacer hielo seco para las Olimpiadas, que pongan dinero sobre la mesa para asociaciones culturales, deportivas, de primera infancia, etc. Ellos son los que mantienen erguida la República. »





Un mensaje dirigido en particular al presidente del consejo regional de Provenza-Alpes-Costa Azul, Renaud Muselier, que apoya activamente los Juegos de Invierno de 2030.





Por otro lado político, las expectativas también están ahí. “Estoy esperando una respuesta contundente de la República y del Estado para el pueblo marsellés frente a la influencia del narcotráfico”, preguntó Martine Vassal (varias derechas), todavía en “La Provence”. El presidente de la Metrópoli y del Departamento de Bouches-du-Rhône es investido por Renaissance para las elecciones municipales.