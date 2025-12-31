Enfado de los países vecinos, interés estratégico… Cuatro preguntas sobre este polémico anuncio





Una novedad para esta autoproclamada república. Israel anunció el viernes 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia, que se separó de Somalia en 1991, provocando la indignación de Mogadiscio, que denunció una “ataque deliberado” sobre su soberanía. Este reconocimiento provocó un coro de condenas, incluido el desacuerdo del presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Israel. Hacemos balance.





• ¿Qué es Somalilandia?





El territorio de Somalilandia (175.000 km2 o casi un tercio de Francia), que corresponde más o menos a la antigua Somalia británica, está situado en el extremo noroeste de Somalia. Declaró unilateralmente su independencia en 1991, cuando la República de Somalia se sumió en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.





Desde entonces, la autoproclamada república ha funcionado de forma autónoma, con sus propias monedas, ejército y policía, y se distingue por su relativa estabilidad en comparación con Somalia, socavada por la insurgencia islamista shebab y conflictos políticos crónicos.









Pero hasta ahora no ha sido reconocida públicamente por ningún país, lo que la mantiene en cierto aislamiento político y económico a pesar de su ubicación a la entrada del estrecho de Bab-el-Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo que une el océano Índico con el canal de Suez.





La región está plagada de dificultades económicas (inflación, desempleo, pobreza, etc.), pero también de conflictos en el este.





• ¿Por qué tal reconocimiento por parte de Israel?





Los analistas regionales han estimado que un acercamiento con Somalilandia, que declaró unilateralmente su independencia en 1991, podría permitir a Israel asegurar su acceso al Mar Rojo.





El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo el viernes que los dos países establecerían “plenas relaciones diplomáticas, con nombramiento de embajadores y apertura de embajadas”. Y el presidente de Somalilandia fue invitado a Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se reunirá con Donald Trump en los próximos días en Florida, habló de una “gran oportunidad de expansión” una asociación entre los dos países, particularmente en los ámbitos económico y agrícola.









una declaracion “conjunta y mutua” fue firmado por ambas partes, y Somalilandia expresó su intención de volver a unirse a los Acuerdos de Abraham, un proceso en el que en 2020 varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel y una prioridad diplomática de Donald Trump.





Para Israel, el interés de tal acercamiento es también geoestratégico, estima en un informe reciente el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) con sede en Tel Aviv. Comprometido en varios frentes regionales desde el inicio de la guerra en Gaza y el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, “Israel necesita aliados en el Mar Rojo por muchas razones estratégicas, incluida una posible campaña contra los hutíes » de Yemen, analiza el INSS.





Según una nota de julio del grupo de expertos estadounidense Atlantic Council, fortalecer los vínculos con Somalilandia permitiría a Israel “asegurar su acceso al Mar Rojo y contrarrestar la influencia regional de las potencias rivales, al tiempo que consolida la presencia de sus aliados”.





• ¿Qué dice Somalia al respecto?





El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, apodado “Irro”, dio la bienvenida “un gran día para el pueblo y la República de Somalilandia, una página dorada (…) en la historia de nuestra nación” después de 34 años de ” lucha “.





Pero por la tarde Mogadiscio condenó un “ataque deliberado a su soberanía” y advirtió que el anuncio de Israel exacerba “Tensiones políticas y de seguridad en el Cuerno de África, el Mar Rojo y el Golfo de Adén, Oriente Medio y la región en general. »





Somalia también reafirmó su apoyo “inquebrantable” a los derechos legítimos del pueblo palestino que “Nunca aceptaremos convertir al pueblo palestino en apátrida”.





• ¿Cómo reaccionaron las potencias mundiales?





Con las consecuencias geopolíticas que puede causar tal acercamiento, el anuncio israelí provocó un coro de condenas en la región e incluso un desacuerdo por parte de Donald Trump. Preguntado por el “New York Post” sobre un posible reconocimiento por parte de Washington, el presidente estadounidense respondió ” No, “ negándose a seguir a su aliado israelí. Añadió: “estudiaremos esto”antes de preguntar: “¿Sabe realmente la gente qué es Somalilandia? ».





El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina expresó su preocupación por el anuncio y dijo que Israel “ya ha mencionado a Somalilandia como destino de la expulsión de representantes del pueblo palestino, en particular de la Franja de Gaza”.





Egipto, Turquía, Yibuti, así como varias organizaciones multilaterales, incluido el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Liga Árabe y la Unión Africana (UA), también rechazaron el anuncio israelí.