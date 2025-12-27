Nueva baja por nacimiento: su entrada en vigor se aplaza a julio de 2026

Publicado el 26 de diciembre de 2025 a las 15:33,

actualizado el 26 de diciembre de 2025 a las 4:33 p.m. Lectura: 1 min.







El nuevo permiso por nacimiento, que debería entrar en vigor el 1ejem enero, sólo se aplicará a partir de julio, pero los padres de niños nacidos o adoptados entre 1ejem Los días de enero y 31 de mayo aún podrán beneficiarse de él, anunció este viernes 26 de diciembre el Ministerio de Salud y Familias.









De hecho, este último “un período adicional excepcional, que se extenderá hasta finales de 2026” para tomar esta licencia, dijo en un comunicado de prensa. “Se tomó la fecha del 31 de mayo sabiendo que permitiría tener en cuenta todas las situaciones de manera amplia”dijo el ministerio a la Agence France-Presse.





Un calendario de implementación en debate





El calendario para la aplicación del permiso adicional concedido a ambos progenitores además de los permisos de maternidad y paternidad existentes ha sido objeto de numerosos debates en los últimos meses en el Parlamento.





Inicialmente prevista para julio de 2027, su aplicación se adelantó en la Asamblea Nacional hasta enero de 2026, luego se pospuso hasta enero de 2027 en el Senado –donde se pusieron de relieve especialmente las limitaciones técnicas– antes de fijarse finalmente para enero de 2026.









“Habría sido necesario un período de despliegue de un año y medio para implementar esta reforma en buenas condiciones”subraya el ministerio en su comunicado de prensa. “Esta duración debería permitir a los empresarios adaptarse, incluso en sus programas informáticos de gestión de recursos humanos, y a las cajas de seguridad social para adaptar los sistemas de información necesarios para la declaración, el cálculo y el pago de este nuevo derecho. »





“Desafortunadamente, esta entrada en vigor más rápida de lo esperado podría provocar retrasos en las compensaciones y una mayor carga administrativa que los métodos de implementación previstos inicialmente, que eran más automatizados”añadió.





Una licencia de uno a dos meses.





Anunciado en enero de 2024 por el presidente Emmanuel Macron con miras a “rearme demográfico”el gobierno presenta el permiso por nacimiento como una medida para apoyar la tasa de natalidad, que viene disminuyendo en Francia desde hace varios años.





Con una duración de uno o dos meses según la elección de cada uno, se puede tomar de forma simultánea o alternada con el otro progenitor. También será posible fraccionarlo en dos periodos de un mes.





El importe de la compensación para el nuevo sistema debe fijarse por decreto, pero, durante los debates parlamentarios, el ejecutivo anunció que ascendería al 70% del salario neto el primer mes y al 60% el segundo.