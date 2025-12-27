levantamiento del bloqueo en la A63, acciones en las Landas… Actualización sobre la movilización





El día después de Navidad, la ira agrícola ahora está silenciada. Ante el protocolo sanitario contra la dermatosis grumosa (LCD) adoptado por el gobierno, que incluye el sacrificio sistemático de los rebaños afectados, los ganaderos franceses prosiguen las medidas iniciadas a principios de diciembre, aunque los bloqueos se van levantando progresivamente.









Este viernes 26 de diciembre, los agricultores que ocupan las presas de la A64 en los Pirineos Atlánticos deberían levantar los bloqueos, sin declarar el fin de la movilización. Las manifestaciones continúan en el suroeste, en particular en las Landas, a pesar del cansancio tras casi quince días de protestas.





• ¿Pronto se eliminarán las barreras en la A64?





Los agricultores de la Coordinación Rural (CR), por su parte, deberían levantar el bloqueo en la A64 cerca de Pau y Urt este viernes al mediodía, según información de Ici Pays Basque.









Aunque no han logrado forzar el levantamiento del sacrificio total, los agricultores todavía acogen con satisfacción los avances. “ Pudimos intercambiar mucho con el prefecto, así logramos obtener avances concretos en el departamento. “, declaró Benjamín Loste, copresidente de CR64 a Ici. Pero el levantamiento de los bloqueos no significa el fin de la movilización. ” Lo intentamos de esta manera, no funcionó, pero lo vamos a hacer de otra manera. “, advierte.













• El final de la emblemática presa de la A63





Además, la República Checa anunció este viernes el levantamiento de su bloqueo en la autopista A63 en Cestas, al sur de Burdeos, que se ha convertido desde mediados de diciembre en uno de los lugares emblemáticos de la movilización agrícola contra la gestión gubernamental del DNC.





“Después de doce días de lucha, levantamos el campamento en Cestas” declara en un comunicado la sección Gironda del segundo sindicato agrícola, que deplora la ” silencio “ y el ” desprecio “ con la oposición del ejecutivo. “A estas alturas, hablar con una pared sería más útil”bromea el CR33 que, tras celebrar la Navidad en el lugar, llama “Todos en la agricultura para empezar de nuevo aún más fuertes” en enero.













• En las Landas, los bloqueos continúan





Después de una tregua para las salidas de vacaciones, los agricultores se movilizan de nuevo este viernes en las Landas, anunció la CR el jueves 25 de diciembre en Ici Gascuña. “ No queremos penalizar a los vacacionistas que regresan con la familia. Entonces, si hay un bloqueo, será sólo unos días antes del día de Año Nuevo, antes de una recuperación efectiva más dura al comienzo del año escolar. », declaró Joël Descat, presidente de la Coordinación Rural de las Landas en Ici. Bloqueos parciales por el momento, antes de reanudarse al inicio del curso escolar por tiempo indefinido.









• Acciones a pesar del “fatiga” que se impone









En la presa de Carbonne, al sur de Toulouse, los “Ultras de la A64” organizaron una misa la tarde del miércoles 24 de diciembre a la que asistieron al menos 300 personas. También ofrecieron a los participantes ostras o pavos y un jabalí cocinados en un asador, entre abetos decorados con adornos y guirnaldas.





Pero “El cansancio está empezando a aparecer”testifica Jean-Paul Ayres, portavoz de CR33.











· Un “diálogo nunca roto”













Desde el inicio de la epidemia de dermatosis grumosa en Saboya este verano, el Estado intenta contener la propagación del virus basándose en “tres pilares” : sacrificio sistemático de un rebaño en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricción de movimientos.