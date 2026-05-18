Nueva amenaza de Trump, aumento vertiginoso de los precios del petróleo... Actualización sobre la situación

La guerra en Medio Oriente continúa prolongándose. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo nuevas amenazas de aniquilación de Irán, dos meses y medio después del inicio del conflicto con Teherán. Sin embargo, los países del G7 se reunirán este lunes 18 de mayo en París para discutir las repercusiones económicas del conflicto, mientras los precios del petróleo vuelven a dispararse.

Donald Trump advirtió en su plataforma Truth Social que “no se quedará(él) nada más de Irán» si Teherán no firma un acuerdo con Estados Unidos, mientras las esperanzas de negociaciones entre ambos países parecen lejanas. Los dos países no han hablado directamente desde las conversaciones en Pakistán a mediados de abril. “A Irán el tiempo se le acaba”advirtió Donald Trump. Los iraníes “Será mejor actuar rápido, sino no quedará nada de ellos”añadió el multimillonario republicano, que ya había amenazado a principios de abril con aniquilar “una civilización entera”antes de concluir un alto el fuego con Teherán.

A pesar del impasse diplomático entre los dos países, el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores indicó el lunes que había respondido a esta última propuesta estadounidense para poner fin de forma duradera a la guerra. “Nuestras preocupaciones han sido transmitidas a la parte estadounidense”declaró el portavoz del ministerio, Esmaïl Baghaï, añadiendo que prosiguen los intercambios con los Estados Unidos. “a través del mediador paquistaní”. Al mismo tiempo, Irán formalizó la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, encargada de gestionar el Estrecho de Ormuz, que proporcionará “Actualizaciones en tiempo real sobre las operaciones” en el paso marítimo.

El domingo, los medios iraníes afirmaron que Estados Unidos no había concedido “ninguna concesión concreta” en su respuesta a las propuestas de Irán, particularmente en la cuestión nuclear, principal tema de divergencia entre los dos países. El 10 de mayo, Donald Trump también había descrito “totalmente inaceptable” la última propuesta iraní para resolver el conflicto. “Washington también exigió restricciones muy estrictas y duraderas al sector nuclear iraní”según la agencia iraní Mehr. Washington ordena en particular a Irán mantener en actividad una sola instalación nuclear y transferir sus reservas de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos, informó la agencia Fars. Según esta fuente, Estados Unidos también se negó a desbloquear “aunque sólo sea el 25%” Activos iraníes congelados en el extranjero.

Incluso antes del mensaje de Donald Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington el domingo. “El presidente estadounidense debe saber que si (…) Irán es atacado nuevamente, los recursos y el ejército de su país se enfrentarán a escenarios sin precedentes, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”advirtió el portavoz de las Fuerzas Armadas, Abolfazl Shekarchi. Por su parte, el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, escribió en las redes sociales que la presencia de Estados Unidos en la región era “ no sólo incapaz de proporcionar seguridad sino (era) también una fuente de inseguridad.

Varios países del Golfo han sido nuevamente atacados. Los Emiratos Árabes Unidos denunciaron el domingo un ataque con drones que provocó un incendio cerca de la central nuclear de Barakah, en el oeste del país, sin precisar el origen. Las autoridades emiratíes ven esto como una “escalada peligrosa”.

Sistemas de defensa aérea detectados “tres drones que habían entrado por la frontera occidental”dos de los cuales fueron interceptados con éxito, mientras que el otro “golpeó un generador eléctrico” cerca del lugar, según el Ministerio de Defensa de los EAU. Arabia Saudita denunció este ataque, considerándolo un “amenaza a la seguridad y estabilidad de la región”. El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó “su profunda preocupación”.

Por su parte, Arabia Saudita interceptó este domingo tres drones que entraron en su espacio aéreo procedentes de Irak, anunció el Ministerio de Defensa, añadiendo que el país implementará “todas las medidas necesarias” para responder a los intentos de atacar su soberanía y seguridad.

En el frente libanés, a pesar de la prórroga el viernes de una teórica tregua, que entró en vigor el 17 de abril, por un mes y medio más, nuevos ataques israelíes dejaron varios heridos y mataron a siete personas, entre ellas dos niños, en el sur del país. En el este, un ataque israelí con misiles dirigido a un apartamento en las afueras de Baalbek mató a Wael Abdel Halim, líder de la Jihad Islámica, un grupo palestino aliado de Hezbolá.

Mientras los ministros de Finanzas del G7 se reúnen este lunes y martes en París para tratar de conciliar sus posiciones ante las repercusiones económicas del conflicto, los precios del petróleo volvieron a subir el lunes con la apertura de los mercados asiáticos: el barril de Brent ganó un 1,28% hasta los 110,26 dólares.

A partir de entonces, los grandes financieros del G7 dieron máxima prioridad a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio y al bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, esencial para el transporte de hidrocarburos y fertilizantes. “Creo que hoy vamos a demostrar que el multilateralismo es útil y que funciona”declaró el lunes el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure.

“Nos enfrentamos a grandes desafíos, la guerra en Oriente Medio, obviamente, desequilibrios multilaterales que hoy son insostenibles, las cuestiones de las tierras raras, los materiales críticos, las cuestiones de la ayuda al desarrollo”detalló Roland Lescure. Sin embargo, según el ministro, una nueva liberación de reservas estratégicas de petróleo, como la decidida en marzo, no está en la agenda. Sin embargo, se mostró dispuesto a “discutir esto” si es necesario, “si alguna vez logramos abrir el Estrecho de Ormuz” y se necesita tiempo para que los barcos vuelvan a circular con normalidad.