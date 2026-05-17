¿Deberíamos temer una guerra nuclear? Amplia entrevista entre Pierre Haski y Héloïse Fayet

¿Se está convirtiendo la energía nuclear una vez más en el arma central del siglo XXI? Desde la invasión rusa de Ucrania, la disuasión nuclear ha vuelto a ser un tema cotidiano. Las amenazas rusas más o menos veladas, los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones iraníes, el aumento del arsenal chino y, del lado francés, este discurso de Emmanuel Macron el 2 de marzo de 2026, frente a un submarino lanzamisiles, que anuncia que ocho países europeos aceptan el principio de una “disuasión avanzada”. En pocos años, el tabú cayó –y con él, tal vez, parte de la gramática construida pacientemente desde 1945.

Para desenredar todo esto, recibí a Héloïse Fayet, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad del IFRI, donde dirige el programa “Disuasión y Proliferación”. Habiendo trabajado en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y enseñado en Sciences-Po y en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, es hoy una de las voces francesas más escuchadas en estos temas. Juntos buscamos responder una serie de preguntas que van mucho más allá del ámbito militar:

¿Hemos entrado en una “tercera era nuclear” y qué la distingue de la Guerra Fría? ¿Qué deberíamos pensar realmente de las gesticulaciones de Dmitri Medvedev y cuándo consideró seriamente Moscú utilizar un arma táctica en Ucrania? ¿Qué significa concretamente “disuasión avanzada” propuesto por Francia a sus vecinos europeos y ¿podrá algún día sustituir al paraguas americano? ¿Por qué los candidatos más serios a la proliferación no son nuestros adversarios, sino nuestros aliados: Corea del Sur, Arabia Saudita e incluso Polonia? ¿Qué queda de la cuestión iraní después de los ataques de 2025 y 2026? ¿Es todavía posible un nuevo acuerdo? Y esa famosa “bomba de IA” de la que hablan los manifiestos tecnológicos estadounidenses: ¿mito o realidad?

Una conversación para comprender qué significa realmente, en 2026, la frase ahora común “amenaza nuclear” y por qué las elecciones presidenciales francesas de 2027 podrían, nos guste o no, también desarrollarse en este terreno.