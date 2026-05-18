Shakira recuperará más de 55 millones de euros por parte de Hacienda española

Publicado el 18 de mayo de 2026 a las 15:03 horas. Lectura: 3 min.

Pensábamos que los problemas de Shakira con los impuestos españoles habían terminado, pero la estrella mundial ganó su caso en una de sus muchas disputas fiscales: el erario público tendrá que reembolsarle más de 55 millones de euros recaudados indebidamente durante el año 2011.

La residencia fiscal del cantante en cuestión

El intérprete de “Hips Don’t Lie” o “Waka Waka” recuperará así más de 55 millones, entre el Impuesto sobre la Renta (más de 24 millones) y la multa impuesta en su momento por infracción “muy grave” por importe de casi 25 millones de euros, el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa asociada al mismo (2,7 millones), a la que se añadirán los intereses. Fuentes del diario español “El País” mencionan una cantidad de unos 9 millones de euros por este último.

“La administración no ha demostrado que el denunciante se hubiera quedado en España (…) durante más de 183 días »el umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal, podemos leer en esta decisión del 15 de abril, que especifica que “No importa si las Bahamas eran o no un paraíso fiscal en 2011”. La administración también sospechaba que ella había utilizado empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

El cantante de 49 años, que recientemente presentó a dúo con Burna Boy la canción “Dai Dai”, himno para el Mundial de 2026, ha tenido múltiples problemas con las autoridades fiscales españolas. En el centro de estas disputas está la cuestión de la residencia fiscal del cantante, que había iniciado una relación en 2011 con el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué. Desde 2011 hasta 2015, se mudó constantemente por el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado haberse establecido definitivamente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar su residencia fiscal de las Bahamas a España en 2015, justo antes del nacimiento de su segundo hijo. Pero la Hacienda Pública española no lo vio así y la acusó de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014 a pesar de haber vivido allí más de 183 días al año en esos años.

Shakira sigue condenada en otros procesos

Si esta inesperada decisión permitirá a Shakira recibir más de 55 millones de euros, no anula todos los procedimientos anteriores ya resueltos en los dos últimos años relativos a los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2018. En 2023 llegó a un acuerdo de última hora con la fiscalía. Convocada ante el tribunal para ser juzgada, finalmente admitió su culpabilidad y así evitó el juicio.

El cantante fue condenado, en el marco de este acuerdo, al pago de una multa de más de 7,3 millones de euros correspondientes a “50%” del importe del fraude. Ya había pagado más de 17 millones de euros a Hacienda para regularizar su situación en este asunto.

Las autoridades fiscales también habían iniciado un procedimiento para el año 2018 y el artista tuvo que pagar 6,6 millones de euros en regularización por “irregularidades” en su declaración de impuestos de 2018. Este retorcido asunto inspiró incluso la serie “Celeste” transmitida por Arte.

El próximo mes de septiembre, Shakira, que vio su nombre aparecer en los “Papeles de Pandora”, una amplia investigación periodística que acusa a varios centenares de personalidades de haber ocultado activos en sociedades offshore, actuará en concierto en España por primera vez desde 2018. Además de Shakira, muchas personalidades han tenido problemas con las autoridades fiscales españolas, como los futbolistas Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, también condenados a multas de varios millones de euros.