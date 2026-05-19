Tras la muerte del líder de Hamas, Netanyahu dice que Israel está cerca de lograr uno de sus objetivos.

El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró este domingo 17 de mayo que Israel estaba a punto de lograr uno de sus objetivos: eliminar a todos los responsables de organizar los ataques del 7 de octubre, según un comunicado de su oficina. Sus declaraciones se produjeron tras el anuncio el día anterior por parte del ejército israelí de la muerte de Ezzedine Al-Haddad, comandante del brazo armado de Hamás, asesinado durante un ataque aéreo en Gaza el viernes.

La campaña militar israelí contra Hamás desde los atentados de octubre de 2023 ha dejado más de 72.700 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad del territorio, controlado por Hamás, y consideradas fiables por Naciones Unidas.

Desde la mortífera incursión en Israel por parte de los combatientes de Hamás y sus aliados el 7 de octubre, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes han estado librando una campaña dirigida a los líderes políticos y militares del movimiento islamista en Gaza y en toda la región. Durante la guerra desatada por los ataques de Hamás, Israel se atribuyó la responsabilidad del asesinato de varios líderes de Hamás, incluido Yahya Sinouar, ampliamente considerado el principal autor intelectual del ataque del 7 de octubre. Israel también mató a Mohammed Deif, líder histórico del ala militar de Hamás y otro arquitecto clave del ataque.

Benjamín Netanyahu reafirmó este domingo que las fuerzas israelíes controlan actualmente el 60% del territorio de Gaza. La declaración sugiere que el ejército ha seguido ampliando su presencia operativa en el territorio, tras recientes informes de los medios de comunicación que afirmaban que las tropas israelíes habían avanzado hacia una nueva llamada línea. ” naranja “.

Según los términos del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, en vigor desde el 10 de octubre, las fuerzas israelíes debían retirarse hasta un “línea amarilla” en Gaza, dejándoles el control de más del 50% del territorio palestino. “Tenemos a Hamás a nuestra merced. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es garantizar que Gaza nunca más suponga una amenaza para Israel”.declaró de nuevo Benjamín Netanyahu.