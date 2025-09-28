Nuclear iraní, drones en Dinamarca y Noruega, luego de la convicción de Sarkozy ... cinco información para recordar desde el fin de semana





¿Has ganado las noticias en los últimos dos días? Desde el regreso de las sanciones internacionales contra Irán hasta las amenazas contra el juez que condenó a Nicolas Sarkozy, “Le Nouvel OBS” le ofrece un resumen de la información principal que se recordará el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre.





• Retorno de las sanciones contra Irán y su programa nuclear





Las sanciones de la ONU contra Irán fueron restauradas el sábado por la noche después del fracaso de las negociaciones en su programa nuclear con los occidentales, quienes inmediatamente llamaron para reanudar el camino de la diplomacia. Estas fuertes sanciones, que van desde un embargo en armas hasta medidas económicas, se habían levantado en 2015 después de un acuerdo que proporciona actividades nucleares iraníes.









Irán calificó este domingo como“Injustificable” La restauración de estas sanciones a la iniciativa de Francia, el Reino Unido y Alemania, y llamó a todos los países a no aplicarlas. “La República Islámica de Irán defenderá resueltamente sus derechos e intereses nacionales, y cualquier acción destinada a infringir los intereses y derechos de su gente será objeto de una respuesta firme y apropiada”dijo Teherán.





El programa nuclear de Irán durante mucho tiempo envenena las relaciones con occidentales que, con Israel, sospechan que Teherán quiere adquirir la bomba atómica. Irán niega y defiende su derecho a la nuclear civil.





• Los drones vuelan sobre varios países europeos





La misteriosa presencia de drones en Dinamarca y Noruega desde el 22 de septiembre continúa preocupándose. El sábado, el ejército danés dijo que se habían observado drones no identificados anteriormente “Varios sitios militares” Durante la noche de viernes a sábado. La policía confirmó que“Uno a dos drones” se había observado el viernes por la noche cerca de la base militar más grande del país, la de Karup, que en particular alberga a todos los helicópteros de las fuerzas armadas y la vigilancia del espacio aéreo. Se observaron nuevos drones sobre los sitios militares en Dinamarca durante la noche de sábado a domingo.









En Noruega, el ejército también investiga “Posibles observaciones de drones” La madrugada del sábado, cerca de su base militar más grande, Orland, que alberga sus aviones de combate F-35. Alemania ha revelado que ha visto la intrusión sin precedentes el viernes de un “Enjambre” Drones en el norte de su territorio fronterizo en Dinamarca.





La OTAN ha fortalecido su vigilancia en el Báltico después de las intrusiones. Estas medidas reforzadas incluyen el despliegue de múltiples plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como al menos una fragata de defensa aérea, en la región del oeste de Rusia. Copenhague organizará una cumbre de la Unión Europea el miércoles y el jueves que reunirá a los jefes de gobierno.





• La planta de energía nuclear de Zaporijjia cortada por Rusia





Ucrania acusó a Rusia este sábado de haber cortado la central nuclear de Zaporijia de la red eléctrica ucraniana durante cuatro días y, por lo tanto, buscar ” volar “ Al adjuntarlo a la red bajo control ruso, a pesar de los riesgos de su seguridad. “Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear y la seguridad a que Moscú entienda claramente que su apuesta nuclear debe detenerse”dijo la diplomacia ucraniana de Andriï Sybiga, jefe de Sybiga, en X.





Este domingo, un ataque masivo de cientos de drones y misiles rusos dejaron al menos cuatro muertos en Kiev, incluida una niña de 12 años. Más de 70 personas también resultaron heridas en todo el país, anunciaron las autoridades locales. El Ministerio de Defensa ruso dijo que dijo “Empresas del complejo militar-industrial ucraniano”.





• El juez de primera instancia amenazado de Sarkozy, el Elysée reacciona tarde





El sindicato de magistratura denunció este domingo el silencio “Ensordecedor” de Emmanuel Macron con respecto a las amenazas de las cuales el presidente del tribunal penal estaba apuntando a Nicolas Sarkozy en el caso de financiamiento libio y llamado. Dos encuestas fueron abridas el viernes por la oficina del fiscal de París después de seguir “Mensajes amenazos” Dirigiendo al magistrado parisino que declaró la condena del jueves al ex presidente a cinco años de prisión, con un próximo encarcelamiento.









“Si el arquero resignado de los SEAL (Gérald Darmanin) esta vez apoyó a la institución judicial, el silencio del Presidente de la República (Emmanuel Macron), el primer garante de la independencia de la justicia, es ensordecedor”estimado en un comunicado de prensa que el sindicato clasificó a la izquierda.





¿Se ha escuchado el mensaje? “Los ataques de muerte antiguos o recientes y las amenazas contra varios magistrados son inadmisibles”denunció unas horas más tarde en X, el presidente de la República. “Es por eso que le pregunté al Ministro de Justicia y al Ministro del Interior, tan pronto como ocurran, que sus autores se identificaron muy rápidamente”agrega. “Las decisiones de justicia pueden ser comentadas o criticadas en debate público pero siempre con respeto a todos”.





• El CGT no volverá a ver a Lecornu antes de la movilización del 2 de octubre





El Secretario General de la CGT Sophie Binet decretó este domingo que vería a Sébastien Lecornu nuevamente “Exacciones” Después de la movilización del 2 de octubre mientras se suplica por la estabilidad política. “¡Para el descanso, volveremos!” »»reaccionó en el “Tribune el domingo” sobre las primeras pautas expuestas por el nuevo primer ministro el viernes en Le Parisien.









“Cierra la puerta de las pensiones y en el impuesto de Zucman, todavía no se involucra claramente en las otras líneas rojas”ella comentó. “Esto confirma la necesidad de la movilización del 2 de octubre. Es solo después de este día, y sobre la base del equilibrio de poder del 10 y 18 de septiembre, que lo encontraremos nuevamente para exigir respuestas concretas”dijo Sophie Binet.





Los líderes sindicales fueron recibidos el miércoles por Sébastien Lecornu, en Matignon el miércoles, pero juzgaron los intercambios no deseados y declararon un nuevo día de movilización el 2 de octubre, después de un primer día de huelga el 18 de septiembre. El Primer Ministro ha expresado su intención de recibir la inter -unión nuevamente en los próximos días, pidiéndole contribuciones sobre varios temas relacionados relacionados con el trabajo y la protección social. El viernes, anunció que su gobierno sería nombrado antes de la reanudación del trabajo parlamentario el 1 de octubre.