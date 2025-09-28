Publicado el 28 de septiembre de 2025 a las 6.50 p.m. Lectura: 1 min.







El Secretario General de la CGT Sophie Binet decretó el domingo que volvería a ver a Sébastien Lecornu “Exacciones” Después de la movilización del 2 de octubre mientras se suplica por la estabilidad política.





“¡Para el descanso, volveremos!” »»reaccionó en “La Tribune el domingo” sobre las primeras direcciones expuestas por el nuevo primer ministro el viernes en “Le Parisien”. “Cierra la puerta de las pensiones y en el impuesto de Zucman, todavía no se involucra claramente en las otras líneas rojas”ella comentó. “Esto confirma la necesidad de la movilización del 2 de octubre. Es solo después de este día, y sobre la base del equilibrio de poder del 10 y 18 de septiembre, que lo encontraremos nuevamente para exigir respuestas concretas”dijo Sophie Binet.





Los líderes sindicales fueron recibidos el miércoles por Sébastien Lecornu, en Matignon el miércoles, pero juzgaron los intercambios no deseados y declararon un nuevo día de movilización el 2 de octubre, después de un primer día de huelga el 18 de septiembre. El Primer Ministro ha expresado su intención de recibir la inter -unión nuevamente en los próximos días, pidiéndole contribuciones sobre varios temas relacionados relacionados con el trabajo y la protección social.









“Mantendremos la presión hasta el final de los debates parlamentarios, en diciembre, para que el presupuesto esté bajo la supervisión del mundo del trabajo”aseguró a Sophie Binet. “Sin un desglose real de su parte, a su vez se unirá al cementerio de los primeros ministros de Emmanuel Macron”advirtió.





“Estamos hartos de esta noche interminable de macronismo”





Cuestionado este domingo durante el programa “Preguntas políticas” En Francia Inter, Franceinfo y “Le Monde”, el gerente de la Unión ha matizado sus palabras alegando que no deseaba partir de Sébastien Lecornu. “No queremos la caída de este gobierno. Por eso lo hacemos todo ahora, para obligarlo a revisar su copia” para que él “Cumple con los requisitos sociales de los trabajadores”.





Ella recordó que cinco gobiernos habían caído durante dos años “Debido a esta política de aprobación de Emmanuel Macron, en particular en la reforma de las pensiones”. “Cada vez, todo está cambiando para cambiar cualquier cosa. Estamos hartos de esta noche interminable de macronismo con este disco rayado”dijo.









“Nuestro objetivo no es llevar a Macron a caer. No tenemos nada en su contra”dijo. “También necesitamos un presidente que preside a nivel internacional en vista de la crisis geopolítica”ella agregó saludo como “Muy importante” Reconocimiento de Palestina por Francia.