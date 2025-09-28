Anuncios de Lecornu: “No se ha hecho ningún esfuerzo”, está molesto por PS Olivier Faure, quien blande la amenaza de censura

Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 9:05 p.m.

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 9:08 p.m. Lectura: 3 min.







El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, agitó nuevamente este viernes 26 de septiembre, la amenaza de censura del gobierno porque, según él, dijo “No se ha hecho ningún esfuerzo” En los anuncios del Primer Ministro.





“Si tuviéramos que hacer la pregunta hoy si censuramos o no (…), censuraríamos porque no se ha hecho ningún esfuerzo”reaccionó a TF1 el jefe de la PS después de la entrevista con Sébastien Lecornu en el “parisino”, en el que descarta notablemente el impuesto de Zucman o la suspensión de la reforma de las pensiones.





Mientras que el presidente de la república había invitado a su primer ministro a “Trabajar” con los socialistas “Esta noche la puerta estaba cerrada”descifra un gerente de bloque central.









El líder de la rebelde de Francia, Jean-Luc Mélenchon llamó al resto de la izquierda para votar la moción de censura que será depositada por sus diputados desde el comienzo de la sesión parlamentaria que abre el 1 de octubre.





Una reunión de “última” la semana que viene





“El primer ministro tuvo que” derrocar la mesa “, se arriesga a sumergir a nuestro país esta noche en el caos político e institucional”luego reaccionó al Partido Socialista en un comunicado de prensa. “Nos reuniremos con el primer ministro la última vez la próxima semana a petición suya. Luego tomaremos nuestra decisión: sin un cambio de orientación importante, censuraremos a este gobierno”agregue la fiesta nuevamente a la rosa, castigando el “Hasta Bustry” del jefe de gobierno que, según él, ha “Cerrado todas las puertas”.





“Sébastien Lecornu rechaza las solicitudes socialistas en su conjunto con los argumentos habituales de la derechatambién castigó al líder adjunto y socialista Laurent Baumel en X. Más allá de las palabras, el derecho persiste incapaz de hacer compromisos reales y aceptar el más mínimo cuestionamiento del macronismo. »» Para el senador Alexandre Ouizille, también miembro de la administración de PS, la entrevista del primer ministro es francamente una ” insulto “. Haciendo hincapié en las muchas negativas de Sébastien Lecornu, lo cuestiona: “¿Dónde está” ruptura? “» »









“Después de 17 días de silencio, el primer ministro sigue siendo tan vago en sus propuestas, es muy claro en el nuestro”se burla de la diputada Estelle Mercier en X, subrayando que las tres solicitudes de su partido (impuestos de Zucman, suspensión de la reforma de pensiones y el cambio de la trayectoria presupuestaria) fueron barridas.





Para los sindicatos, “la cuenta tampoco está allí”









“Cuando dice que la reforma ha traído avances, eso está mal”juzgó al líder de la fuerza ouvrière severamente, frédéric Souillot. Sébastien Lecornu “No respondas en nada” Trazar para su parte Denis Gravouil (Secretario Confederado del CGT). “Sugiere que el estado tendrá que reducir su estilo de vida. Deberíamos decirnos cuántas enfermeras, cuántas maestros, cuántas posiciones eliminamos, continuaremos saqueando los presupuestos culturales”insistió en este funcionario de CGT.









Sería necesario “Una señal sobre salarios y carreras” Los funcionarios públicos, de su lado, juzgaron a Caroline Chevé (FSU). “Está en el descanso y no rompe nada”lamentó François Hommeril (CFE-CGC). Si Cyril Chabanier (CFTC) es “Mantenerse en (su) hambre”sin embargo, notó “Un gesto” de Sébastien Lecornu que, según el sindicalista, quisiera “Transcribir en la ley algunos avances que podrían haberse hecho durante el cónclave” incluyendo eso en “La jubilación de mujeres con hijos”.





Sobre los impuestos, los primeros anuncios tampoco convencieron a la intervalía. El CFDT estaba esperando “Propuestas que explican cómo gravamos la herencia y sucesiones más ricas y altas” Y “No existe la respuesta”lamentó a Yvan Ricordeau. Hay “No hay justicia fiscal, mientras que el 85 % de los franceses exigen un impuesto de Zucman o al menos el equivalente”Deploró Cégétiste Denis Gravouil.





Con respecto a la reforma del seguro de desempleo, el primer ministro objetivo “Las rupturas convencionales (que) pueden dar lugar a los abusos” Y dijeron que querían “Golpear como una prioridad con los socios sociales”. Un nuevo endurecimiento “Las reglas de compensación que proporcionaron más de 2 mil millones de euros en ahorros a corto plazo, 4 mil millones de largo plazo, serían abandonadas”también estaba encantado de Yvan Ricordeau. Frédéric Souillot (fo) recuerda que “La evaluación y la evaluación de otros (reformas de seguros de desempleo, nota del editor) nunca se han realizado, y sabemos que no trabajaron”.