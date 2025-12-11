¿No se puede aprobar el presupuesto de la Seguridad Social? Qué votarán los distintos grupos en la Asamblea Nacional





¿Sébastien Lecornu tendrá éxito en su misión? Durante su segundo nombramiento, el Primer Ministro declaró que el Presidente le había acusado de “Hacer todo lo posible para darle a Francia un presupuesto para fin de año”. La primera barrera a superar llega el martes 9 de diciembre con la votación de todo el presupuesto de la Seguridad Social en la Asamblea Nacional.





Esta votación crucial promete ser reñida, ya que los diferentes grupos parlamentarios parecen divididos, a veces incluso entre diputados del mismo partido, en cuanto a sus intenciones. Por tanto, la presencia de todos será una cuestión importante en las elecciones. ¿Con quién puede contar el gobierno para obtener la mayoría? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de las intenciones de voto de las tropas en el hemiciclo.





• Aquellos que votarán por mayoría en contra





La Asamblea Nacional, que votó en contra de la parte relativa a los ingresos el viernes 5 de diciembre, debería hacer lo mismo con todo el texto. Y aunque muchos diputados faltaron durante la primera votación (estaban en el funeral de Alain Jamet, cercano a Jean-Marie Le Pen), esta vez deberían estar ausentes. “perfectamente numerosos y totalmente presentes”según el diputado de Somme, Jean-Philippe Tanguy. También será un voto en contra del grupo Unión de Derechos por la República de Eric Ciotti, aliado de RN. Totalizaron 139 votos.





Francia, insumisa, también debería rechazar masivamente el texto, con sus 71 diputados. Durante la votación del lado de los ingresos, el viernes, los rebeldes estuvieron presentes 41 y otros tantos votaron en contra. “Es un presupuesto de austeridad (…)“No estamos a la altura de los desafíos y, obviamente, mañana votaremos en contra”.declaró el diputado rebelde de Seine-Saint-Denis Thomas Portes la víspera en BFM TV. Si los 17 votos del grupo de Izquierda Democrática y Republicana (comunistas y de ultramar) suelen estar más dispersos, su presidente Stéphane Peu prevé que el grupo votará “probablemente contra la mayoría”, “aparte de uno o dos diputados que podrán abstenerse”.





• Aquellos que votarán en mayoría por





El grupo Ensemble pour la République de Gabriel Attal (91 diputados) y el grupo MoDem (36 diputados) deberían votar a favor del texto. Una fuente del partido Renacimiento mencionó el lunes dos posibles abstenciones. El grupo del Partido Socialista (69 diputados) también votará abrumadoramente a favor, tras una petición en este sentido del primer secretario, Olivier Faure. Fuentes del grupo hablan de algunas abstenciones. Lo mismo ocurre con el grupo Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (22 diputados): un buen conocedor del grupo espera, en el mejor de los casos, 18 votos a favor y ningún voto en contra.





• Los que por mayoría se abstengan





Aunque miembro de la coalición gubernamental, el grupo Horizontes (34 diputados) debería abstenerse mayoritariamente, tras la posición adoptada por Edouard Philippe el martes 2 de diciembre, al considerar imposible “votar por” el texto. “Cuanto más homogéneo mejor”subrayó el viernes un miembro del grupo, recordando que sólo cuatro cargos electos de Horizons votaron el viernes a favor de la parte de ingresos. El lunes por la tarde, Edouard Philippe confirmó que recomendaba a sus adjuntos la abstención: “No estoy a favor del caos, no propongo votar en contra, declaró el ex primer ministro a LCI. Nunca quise que cayera el gobierno de Sébastien Lecornu. »





Lo mismo debería ocurrir con Les Républicains (49 diputados), y un parlamentario pronostica como máximo diez votos a favor del texto. Sin embargo, el presidente del partido, Bruno Retailleau, calificó el domingo el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social. “retención de impuestos”, ” social ” Y “democrático”y pidió a los diputados de LR que no votaran a favor del texto.





• El misterio decisivo de los ecologistas y los no registrados





Gran interrogante, el voto del grupo ecologista y social (38 diputados), objeto de toda la atención del Primer Ministro en la recta final. Este último mantiene la esperanza de que sus miembros se abstengan, después de haber votado abrumadoramente en contra de la sección de Ingresos el viernes. El ex candidato presidencial Yannick Jadot, ahora senador, llamó el lunes a los diputados ecologistas “como mínimo” abstenerse. Los Verdes discutirán su voto durante la reunión de grupo del martes.





Nueve diputados no registrados, es decir, que no pertenecen a ningún grupo, desempeñarán un papel potencialmente protagonista, ya que las elecciones prometen ser reñidas. El viernes, durante la votación por el lado de los ingresos, cuatro de ellos votaron a favor.