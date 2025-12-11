En 2025, 67 periodistas fueron asesinados, casi la mitad de ellos en Gaza, según RSF.





“Los periodistas no mueren, los matan. » Como cada año, Reporteros sin Fronteras (RSF) presentó su informe anual el martes 9 de diciembre. Otro año mortal para la prensa, con 67 periodistas asesinados en el ejercicio o a causa de su trabajo en todo el mundo en un año, casi la mitad de ellos en la Franja de Gaza.





La organización también llama la atención sobre el hecho de que la prensa está cada vez más amordazada: en todo el mundo, los periodistas son encarcelados, tomados como rehenes, desaparecidos o reprimidos por la simple razón de su profesión. Esto es lo que se puede sacar de este informe.





• El número de periodistas asesinados aumenta respecto a 2024





El año 2025 ha vuelto a ser mortal para la prensa. En un año, 67 periodistas murieron en el ejercicio o a causa de su trabajo en todo el mundo, casi la mitad de ellos en la Franja de Gaza. bajo fuego de las fuerzas armadas israelíes “, acusa Reporteros Sin Fronteras en su informe 2025. “ El número de periodistas asesinados (del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025, nota del editor), ha comenzado a aumentar nuevamente, debido a las prácticas criminales de las fuerzas armadas regulares o no regulares y al crimen organizado. », Lamenta la organización que defiende la libertad de prensa.





RSF había contabilizado 49 periodistas asesinados en 2023, una de las cifras más bajas de los últimos veinte años, pero la guerra librada por Israel en la Franja de Gaza desde los mortíferos ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 ha provocado un aumento de esta cifra en 2024 (66 muertos según un informe actualizado) y 2025 (67).





Reporteros sin Fronteras lamenta también “ El año más mortífero en México desde hace al menos tres años. “, con nueve periodistas asesinados, ” a pesar de los compromisos » tomada por la presidenta de izquierda electa en 2024 Claudia Sheinbaum. las victimas “cubría noticias locales, denunciaba el crimen organizado o sus vínculos con políticos y había recibido amenazas de muerte explícitas”explica la organización. Ucrania también se encuentra entre los países con mayor número de muertes, con tres periodistas asesinados, incluido el fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado el 3 de octubre por un ataque con aviones no tripulados rusos, durante un ataque selectivo cerca de Kramatorsk.









• “Depredadores de la libertad de prensa”





A lo largo de veinte páginas, RSF vuelve en particular a la “depredadores de la libertad de prensa”. Ya sea que mataron, encarcelaron a periodistas, reprimieron o denigraron a la prensa, estos actores “han obstaculizado particularmente (…) la libertad de prensa este año”.





En esta lista encontramos, como era de esperar, al líder ruso Vladimir Putin, cuyo trato reservado a los periodistas es nocivo. En 25 años en el poder, los periodistas han seguido siendo amenazados, encarcelados e incluso asesinados. “En 2025, Rusia experimentará su peor represión de prensa desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), alcanzando su nivel más bajo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF (171)”presenta el balance. Por ahora, 48 periodistas siguen encarcelados allí, entre ellos 26 ucranianos.





Otra sorpresa fue la presencia de Benyamin Netanyahu, primer ministro israelí. Desde el 7 de octubre de 2023, “El ejército israelí comete una masacre sin precedentes en la historia reciente contra la prensa palestina”dice el informe. Desde el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a casi 220 periodistas en Gaza. El informe también indica que 65 de ellos fueron “ por su profesion », Según información de RSF.





Aunque se supone que deben estar protegidos como civiles en zonas de conflicto, el ejército israelí ha sido acusado en varias ocasiones de atacar deliberadamente a periodistas. Una prensa injustamente acusada de “terroristas” por el gobierno israelí para justificar los ataques. En particular, su ejército había asumido la responsabilidad de atacar a un famoso corresponsal de Al-Jazeera, Anas al-Sharif, asesinado junto con otros cinco profesionales durante un ataque en agosto. Acusaciones sin pruebas, replicó RSF en aquel momento.





El ejército israelí también ha sido objeto de denuncias por crímenes de guerra a este respecto. Suficiente para considerarlo como “ El peor enemigo de los periodistas. » para RSF. Israel se defiende respondiendo que estaba atacando al movimiento islamista Hamás, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. “No se trata de balas perdidas. Se trata realmente de apuntar a los periodistas porque informan al mundo lo que sucede en estas zonas”explica Anne Bocandé.





· La prensa víctima de múltiples represiones





Además de estas muertes, los periodistas son reprimidos por todos lados. Al 1 de diciembre, 503 periodistas seguían detenidos en todo el mundo, incluidos 121 en China. “la prisión para periodistas más grande del mundo”. Le sigue Rusia, que encarcela a 48 profesionales de la prensa, y luego Birmania, con 47 periodistas detenidos.





Christophe Gleizes, periodista deportivo encarcelado en Argelia, es el único periodista francés detenido en el mundo. Su condena a siete años de prisión fue confirmada en apelación el 3 de diciembre, por “ apología del terrorismo ” Y ” posesión de publicaciones con fines propagandísticos que perjudiquen el interés nacional “. RSF recuerda que estas acusaciones se basan en un expediente vacío y pide a la familia del periodista su liberación inmediata.





La organización también contabiliza 135 periodistas desaparecidos, algunos de los cuales llevan más de 30 años desaparecidos, principalmente en Siria (37 periodistas desaparecidos) y México (28).





Una veintena de periodistas siguen también como rehenes en todo el mundo, principalmente en Yemen, donde los rebeldes hutíes retienen a nueve periodistas, siete de ellos secuestrados sólo hasta el año 2025. Ocho de ellos siguen también como rehenes en Siria, capturados entre 2012 y 2018 por grupos yihadistas.





El informe también señala la represión de los periodistas que cubren las manifestaciones, desde Nepal hasta Francia. En Serbia, desde las primeras manifestaciones anticorrupción en noviembre de 2024, provocadas por el derrumbe del toldo de una estación que mató a 15 personas, RSF ha registrado 98 agresiones físicas contra periodistas. Incluyendo 91 casos solo desde el 1 de enero de 2025, principalmente cometidos por fuerzas del orden.





· Lanzamientos “icónicos”





A pesar de observar una prensa cada vez más amordazada, Reporteros sin Fronteras destaca en su informe las importantes liberaciones de periodistas este año. Entre ellos, los de nueve periodistas bielorrusos, encarcelados por únicamente ejercer su profesión y liberados el 11 de septiembre.





El periodista ucraniano Dmytro Khyliuk, secuestrado por las fuerzas rusas en marzo de 2022, también fue liberado el 24 de agosto. Una condena de tres años durante los cuales fue privado de alimentos, golpeado y humillado. Siete periodistas reclutados por la fuerza en el ejército de Burkina Faso también pudieron reunirse con sus familias. Por su parte, Egipto liberó al bloguero británico-egipcio Alaa Abdel Fattah, indultado tras una década de prisión, siendo una de las cárceles para periodistas más grandes del mundo, con 20 periodistas aún encarcelados.