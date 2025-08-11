Furioso después de los comentarios de Dmitri Medvedev, Trump despliega dos submarinos nucleares en “áreas apropiadas”

Publicado el 1 de agosto de 2025 a las 8:47 p.m. Lectura: 1 min.







Donald Trump anunció este viernes 1 de agosto en su red social social haber ordenado que “Dos submarinos nucleares se colocan en las áreas apropiadas” Después de los comentarios “Provocadores” del ex presidente ruso Dmitri Medvedev.









“Ordené que dos submarinos nucleares estén posicionados en las áreas apropiadas, en caso de que estas declaraciones tontas e incendiarias sean más graves que eso. Las palabras cuentan y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas, espero que este no sea el caso esta vez”escribió el presidente estadounidense.





No especificó dónde se enviarían exactamente los submarinos, ni si fueran submarinos con propulsión nuclear o ojivas nucleares.





Tampoco indicó qué dmitri Medvedev reaccionó.





“Un paso hacia la guerra” con Estados Unidos





El jueves, este último había criticado fuertemente al presidente estadounidense en Telegram, mencionando “El famoso” muerto principal “” – Una referencia a un sistema automatizado ultra secreto establecido durante la Guerra Fría para controlar el arsenal nuclear ruso. En un mensaje publicado el 28 de julio sobre X, el líder ruso, el actual número dos del Consejo de Seguridad del país, había juzgado que cada nuevo ultimátum establecido por Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania “Era una amenaza y un paso hacia la guerra” con los Estados Unidos.









Donald Trump amenaza con imponer sanciones económicas difíciles contra Rusia si su homólogo ruso Vladimir Putin no cesan las hostilidades en Ucrania a fines de la próxima semana. El presidente estadounidense planea en particular las sanciones que se encuentran tan “Secundario”es decir, infligido en países que compran petróleo ruso, con el objetivo de secar esta fuente esencial de ingresos para la máquina de guerra rusa.





El republicano de 79 años había operado poco después de su regreso al poder en enero, un espectacular acercamiento con Vladimir Putin, convencido de que su buena relación con el líder ruso le permitiría arrestar rápidamente la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022. Esta promesa dio un largo tiempo y dio paso a Donald Trump a una creciente frustración hacia la creciente frustración de Krem.