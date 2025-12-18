



En vísperas de una reunión crucial entre diputados y senadores para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, la hipótesis de un resultado positivo parece desvanecerse, lo que llevó a Sébastien Lecornu a alzar la voz ante la derecha senatorial y a considerar una ley especial. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Un CMP para intentar encontrar un compromiso entre las dos cámaras





Siete diputados y siete senadores se reunirán el viernes 19 de diciembre en la Asamblea Nacional a partir de las 9:30 horas en una comisión mixta (CMP) destinada a reunir los puntos de vista de ambas cámaras, muy distantes. Pero el día después de una reunión en Matignon entre los dos relatores generales del presupuesto – el senador LR Jean-François Husson y el diputado LR Philippe Juvin -, el Primer Ministro y la Ministra de Cuentas Públicas Amélie de Montchalin, el ambiente no es optimista.













• Una sesión particularmente tensa





Estas posiciones siguen a una sesión inusualmente tensa de preguntas al gobierno en el Senado el miércoles, donde los senadores de LR tomaron sucesivamente la palabra contra el gobierno. El presidente del grupo PS en el Senado, Patrick Kanner, también señaló la responsabilidad de los senadores de derecha en un posible fracaso, con la figura de su ex líder, Bruno Retailleau, actual presidente del partido en la sombra: “Si el presupuesto de Francia fracasa, la culpa será de la derecha en el Senado, que rechaza cualquier compromiso”escribió en X.









defendiendo una línea “anti-impuestos”la derecha senatorial rechaza en particular la sobretasa sobre el impuesto de sociedades propuesta por el gobierno y votada por la Asamblea en primera lectura antes de rechazar el texto completo. Los diputados de LR presionan para que se descongele completamente la escala del impuesto sobre la renta, votada también en el Palacio Borbón por iniciativa de su presidente, Laurent Wauquiez.





• El PS impone altas exigencias





“Para mí el problema está entre las dos derechas”analiza una fuente del grupo PS de la Asamblea. Pero el futuro de la reunión depende también de la aceptabilidad o no del texto resultante de su trabajo para el PS y los ecologistas, cuya abstención es necesaria si el Gobierno quiere que su texto sea adoptado sin el 49,3.









De hecho, el partido Renacimiento de Gabriel Attal no apoyará un texto del CMP que “no se pudo votar” en el hemiciclo, afirmó el martes el diputado Sylvain Maillard. Sin embargo, el PS pone el listón alto y exige diez mil millones de ingresos adicionales respecto a la copia inicial del gobierno, para poder aumentar el gasto en consecuencia. El Senado votó el lunes a favor de una copia con ocho mil millones menos de ingresos. En cuanto a los ecologistas, su líder Cyrielle Chatelain confirmó este jueves que su grupo votará en contra del presupuesto.





• Órdenes reservadas





La derecha senatorial sigue instando al Primer Ministro a utilizar el 49,3, que le permitiría aprobar el presupuesto a cambio del compromiso del PS por sí solo de no censurarlo. Un escenario constantemente descartado por el gobierno, aunque, entre medias, algunos dirigentes del PS no serían hostiles a un 49,3 sobre los contenidos negociados con ellos. Un fracaso del CMP haría imposible votar el presupuesto antes del 31 de diciembre.





El gobierno aún tendría la posibilidad de promulgar el presupuesto mediante ordenanza o aprobar una ley especial que permita extender los impuestos de 2025 a 2026, antes de reanudar las discusiones en enero. Incluso si eso significa acelerarlos usando 49.3. Recetas, “no tiene sentido”barrió a un ministro este jueves.









En un futuro inmediato, Sébastien Lecornu está considerando la posibilidad de presentar una ley especial en caso de fracaso del CMP, afirmó Matignon. Un diputado prevé con calma la continuación de las discusiones en enero, esperando que sea más fácil llegar a un acuerdo una vez que los senadores sean eliminados de la ecuación, durante una nueva lectura y luego una lectura final en la Asamblea. “Entre los diputados de la Asamblea soy mucho más optimista de que llegaremos rápidamente”dijo esta fuente.