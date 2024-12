Nicolas Sarkozy, otro símbolo de la crisis de la Quinta República

Publicado el



Restaurar la confianza en la República Democrática presupone una respuesta general a un problema sistémico, en lugar de una acumulación de “leyes de moralización”.

Este artículo tiene carta blanca, escrito por un autor ajeno a la revista y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.





Nicolas Sarkozy es condenado definitivamente a tres años de prisión, incluido un año, por el “asunto Bismuth”, conocido como escuchas telefónicas. Una decisión que llega pocas semanas antes de la apertura de un nuevo proceso contra el ex Presidente de la República, el de las sospechas de financiación libia de su campaña presidencial de 2007. El número y la gravedad de los procesos judiciales relacionados con su nombre y su causa. que está siendo procesado lo sitúan como símbolo de una era política, iniciada en la década de 1990, en la que los jueces ya no dudan en procesar y condenar a los líderes políticos, incluso cuando ejercían el poder funciones más altas (Jacques Chirac también fue condenado al final de su mandato en el Elíseo, en el asunto de los empleos ficticios en la ciudad de París). Una judicialización de la vida política reforzada por la exigencia de ejemplaridad expresada por la opinión pública y por las nuevas leyes adoptadas a tal efecto, bajo François Hollande y Emmanuel Macron.





Una crisis de desconfianza ciudadana





Sin embargo, esto último no permitió renovar la confianza ciudadana en el personal político atrapado en los meandros de la V.mi República. Por un lado, la revelación de “asuntos” da la impresión de que la política es por “naturaleza” un espacio de compromiso y acuerdos ocultos, donde el abuso de poder y la “corrupción” son el precio del sistema político. Por otro lado, la crisis abierta por la disolución presidencial ofrece un espectáculo de desorden político e impotencia que sólo alimenta aún más la desconfianza de los ciudadanos hacia los actores políticos que parecen vivir aislados, como desconectados. ¿De qué otra manera podemos interpretar el deseo del Primer Ministro de restablecer la acumulación de mandatos? Este tipo de ideas probablemente reforzará la percepción de los políticos más inclinados a satisfacer sus intereses particulares (al formar parte del consejo municipal de Pau) que a responder al interés general (al ir a Mayotte, a las víctimas del ciclón Chido). .









Así, todas las encuestas publicadas por Cevipof (de Sciences-Po) desde la creación del “barómetro de confianza” (2009) demuestran la misma tendencia estructural: la confianza en las instituciones democráticas y en quienes las representan se está deteriorando. La última encuesta “Fracturas francesas” (publicada recientemente por Ipsos) observa una creciente desconfianza hacia el personal político. De hecho, todos los actores políticos (con excepción de los alcaldes) han experimentado una caída significativa de su confianza este año: sólo el 26% dice tener confianza en el Presidente de la República (-8 puntos), el 22% en los diputados (-7 puntos) y el 14% en partidos políticos (-3 puntos). Además, el porcentaje de franceses que creen que el sistema político funciona mal está aumentando considerablemente (78 %, +9 puntos), al igual que el de aquellos que consideran que los políticos actúan principalmente por sus intereses personales (83 %, +8 puntos).





Aparte de la legalidad y la ética





Es importante ir más allá del análisis casuístico de los diversos asuntos que marcan nuestra vida política y mediática. La corrupción política y la falta de respeto a la integridad pública no pueden reducirse a casos aislados: el malestar es más profundo, porque tales transgresiones tienen raíces culturales y estructurales. Restaurar la confianza en la República Democrática presupone una respuesta general a un problema sistémico, en lugar de una acumulación de “leyes de moralización”. Sin embargo, por el momento, las leyes de moralización se han adoptado apresuradamente, lo que no permite desarrollar una reflexión en profundidad sobre las causas endémicas de la corrupción política. Pensamos en particular en el sentimiento de impunidad que sigue motivando a muchos dirigentes políticos. Esto alimenta prácticas/costumbres políticas que quedan fuera de la legalidad y la ética: la lógica de las redes, el clientelismo o los clanes, las confusiones/conflictos de intereses públicos y privados; la cultura del estar entre uno mismo mantiene la opacidad, el culto al secretismo, así como una forma malsana de “solidaridad”. Es con estas prácticas y hábitos con los que debemos romper.