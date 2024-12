La contratación de Castaner por el gigante de la moda rápida Shein impulsa el sector francés del prêt-à-porter

La federación francesa de prêt-à-porter femenino anunció este lunes 23 de diciembre su “profunda indignación” tras la contratación de ex ministros, entre ellos Christophe Castaner, por el gigante asiático de la moda rápida Shein, que interviene “en vísperas del examen en el Senado de la ley anti-ultra fast fashion”.









Ella “Pide una movilización masiva de los actores del sector, de los ciudadanos y de los parlamentarios franceses y europeos para contrarrestar este intento de sabotear la ley anti-ultra fast fashion y promover marcas que fabrican en condiciones sociales y medioambientales virtuosas”en un comunicado de prensa.





“En vísperas del examen por parte del Senado de la ley anti-ultra fast fashion, votada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 13 de marzo de 2024, la Federación Francesa de Prêt-à-porter femenino deplora profundamente el apoyo explícito o implícito aportado a Shein por ex líderes políticos »indica la federación francesa del prêt-à-porter femenino.





Tres franceses reclutados





“Esta alineación demuestra un claro intento de lavado verde por parte de esta empresa, que está inundando el mercado con ropa de mala calidad y lobbying destinado a frenar los esfuerzos legislativos en curso”acusa.





El gigante asiático Shein, especializado en la venta online de ropa a precios muy bajos, anunció el 6 de diciembre la creación de comités estratégicos destinados a apoyarle en su enfoque de responsabilidad social (RSC).





Los tres primeros miembros reclutados para formar este primer comité regional, destinado a asesorar al grupo en la zona Europa, África y Oriente Medio (EMEA), son tres franceses: el ex ministro del Interior Christophe Castaner, el ex secretario de Estado para las víctimas ‘ derechos Nicole Guedj y el ex jefe de la federación francesa de seguros Bernard Spitz.





“Esfuerzos pisoteados”





“El compromiso de estas figuras públicas con una empresa cuyos impactos ambientales y sociales son denunciados unánimemente constituye una señal alarmante en un momento en el que se esperan medidas concretas para contrarrestar los excesos de la moda ultrarrápida”estima la federación francesa del prêt-à-porter femenino.





Yann Rivoallan, presidente de esta federación citado en el comunicado, cree que “No podemos permitir que los intereses de empresas como Shein pisoteen los esfuerzos de toda una industria por adoptar prácticas responsables”. “Estas vergonzosas asociaciones entre políticos y un gigante destructivo no deben influir en nuestro futuro común”añade.