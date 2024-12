un gol de Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Mussolini, aclamado con saludos nazis y fascistas

Romano Floriani Mussolini marcó el domingo el único gol en un partido de fútbol de la Serie B italiana. Una acción celebrada en las gradas con gritos de “Mussolini” y brazos extendidos.





Es una costumbre cuando un jugador marca un gol durante un partido de fútbol: el locutor corea su nombre y el público responde con su nombre. Excepto que este domingo 22 de diciembre, durante un partido de la segunda división italiana, el único goleador se llama Romano Floriani Mussolini… bisnieto del dictador fascista Benito Mussolini.









En las gradas, los espectadores no dudaron en gritar “Mussolini” durante el encuentro Juve Stabia – Cesena. Según videos publicados en las redes sociales, muchos de ellos extendieron los brazos en el aire. Aunque resulta difícil saber su intención, este gesto recuerda inequívocamente al saludo fascista, asociado al antepasado del goleador.





Parece ser más precisamente un saludo romano, con el brazo extendido hacia arriba, la palma hacia el suelo y los dedos cerrados. Lo cierto es que el pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Casación italiano dictaminó: este ritual es “evocador de los gestos propios del partido fascista disuelto” y por lo tanto constituye un delito de apología del fascismo.





Una camiseta ahora llena de “Mussolini





Sobre todo, el árbol genealógico del delantero no se limita al “Duce”. Su madre, Alessandra Mussolini, es una política que pasó el inicio de su carrera en el Movimiento Social Italiano, un partido neofascista. Su tía, Rachele Mussolini, se presentó en 2021 a las elecciones municipales de Roma bajo los colores del partido de extrema derecha Fratelli d’Italia.





“ Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiadodefendió Romano Floriani Mussolini en una entrevista concedida el pasado mes de noviembre a la “Gazzetta dello Sport”. Siempre habrá prejuicios, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me molesta.. »









Romano Floriani Mussolini, sin embargo, asume bien su ascendiente. En su anterior club, la Lazio di Rome, eligió llevar el nombre de su madre, «Floriani». Pero desde que ingresó a la Juve Stabia, club de la Serie B italiana, prefirió escribir el apellido “Mussolini” en su espalda.