Nicolas Sarkozy condenó: Arcom confiscado el tratamiento en CNEWS

La Autoridad Reguladora no deseaba dar más detalles sobre el número de referencias, que ahora deben ser educados para decidir cualquier seguimiento del procedimiento.





En X, el diputado Lfi Aurélien Saetoul hizo pública su carta de referencia del Arcom en el que acusa a CNEWS “Graves violaciones de sus obligaciones de honestidad” En su cobertura de la condena del ex presidente para la Asociación de Criminales.









El diputado en particular se mudó de una pancarta que se muestra en la antena el 25 de septiembre, unas horas después del anuncio de la sentencia, y titulada: “Nicolas Sarkozy frente a un juicio político”. Una afirmación “Sin matices ni citas” que toma, según Aurélien Saetoul, “El elemento del lenguaje partidista según el cual la justicia no ha sido imparcial con Nicolas Sarkozy”.









CNEWS ya recordó al orden después de la sentencia de Le Pen





El 25 de septiembre, el Tribunal Penal de París sentenció a Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión con un próximo encarcelamiento para tener “Deja a su más cercano” Los colaboradores revastaron la Libia de Muammar Gadafi para financiar su campaña victoriosa en 2007. Nicolas Sarkozy, quien apeló la sentencia, denunció una decisión “Extremadamente grave para el estado de derecho”.









Después de la condena en marzo de Marine Le Pen a cuatro años de prisión, dos de los cuales fueron cerrados en el caso de asistentes parlamentarios de la FN, el Arcom ya había sido incautado del tratamiento de esta decisión en CNEWS. En una decisión pública a mediados de agosto, el cuerpo estimó que varias transmisiones de la cadena “Tiende a resaltar sin medir o moderar el carácter supuestamente inducido, incluso ilegal, de la pena de inelegibilidad” pronunciado contra Marine Le Pen, también “Presentado como víctima de una conspiración legal”. Arch había llamado firmemente la cadena para demostrar, en el futuro, “Aumento de la vigilancia” Sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales.





En particular, garantizando el rigor del procesamiento de la información, el Arcom tiene, en caso de un lanzamiento efectivo de un procedimiento, un arsenal muy amplio de medidas que van desde una carta de recordatorio hasta sanciones pecuniarias.