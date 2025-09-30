En Cisjordania, el teatro de resistencia

Informes

A pesar de la ocupación, las bombas y ahora las amenazas de anexión, los dramaturgos palestinos siguen siendo los embajadores de la causa de su gente.





Ya no hay ningún teatro en Gaza. Todos fueron destruidos. Al-Mishal, el que tocó Ali Abou Yassine, se había reducido a las migajas en un bombardeo de 2018, pero eso no le había impedido continuar su trabajo a distancia con el Teatro Ashtar en Ramallah, en Cisjordania, dirigido por la actriz Iman Aoun. Y luego llegó la respuesta del 8 de octubre de 2023. Casi dos años después, en septiembre, estamos con Iman Aoun, en su teatro, los suena del teléfono, es Ali. A ella le gustaría convencerlo de que huya, pero Ali no puede. Su familia ya ha tomado la ruta del sur por primera vez, en 2023. En enero pasado, regresaron a la ciudad de Gaza, durante el alto alto el fuego. Y luego se reanudó la guerra.





El 16 de septiembre, Tsahal, el ejército israelí, lanzó una ofensiva terrestre final para aniquilar la ciudad. Ya no hay un solo teatro en Gaza, la muerte está en todas partes, pero Ali todavía sueña con subir al escenario y, con Iman, hablan de las próximas actuaciones de su obra colectiva, “Les …