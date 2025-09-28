Nicolas Sarkozy condenado: el presidente de la corte amenazada, dos investigaciones abiertas

Publicado el 27 de septiembre de 2025 a las 9:40 am Lectura: 2 min.







La Oficina del Fiscal de París abrió dos investigaciones el viernes 26 de septiembre a la noche siguiente “Mensajes amenazos” Apuntando al presidente de la corte penal que sentenció a Nicolas Sarkozy el jueves a cinco años de prisión y ordenó su próximo encarcelamiento.













La fiscalía recuerda, sin embargo, que el “Amenazas de muerte contra la posesión de personas de la autoridad pública” hacer “Incurrir en una sentencia de 5 años de prisión”. Ciberacoso – “Palabras o comportamientos repetidos, por una o más personas, que tienen el objeto o el efecto de una degradación de las condiciones de vida” – Es reprimido de 2 años de prisión y una multa de 30,000 euros, explica el enjuiciamiento.





Divulgar información personal que permite “Identificar o localizar a una persona depositaria de la autoridad pública y exhibirlo con riesgo de daño a su persona o su propiedad es un delito que incurra en la sentencia de 5 años y 75,000 euros”también desarrolla el enjuiciamiento.





“Atento y preocupado”









La fiscalía finalmente recuerda “Que es fundamental, en cualquier sociedad democrática, que el debate legal sigue enmarcado por el procedimiento penal”. “La apelación es el camino legítimo para disputar una decisión judicial. Además, la libertad de expresión, incluida en línea, se limita a poner en peligro a las personas”concluye la fiscalía.









El Tribunal Penal de París sentenció a Nicolas Sarkozy el jueves a cinco años de prisión con un próximo encarcelamiento para tener “Deja a su más cercano” Devacor el Libia de Muammar Gadafi para financiar su campaña victoriosa en 2007, una gran penalización infligida por ” odiar “ Según el ex jefe de estado.





El sindicato de los magistrados (SM) ha denunciado los ataques de“Parte de la clase política” quien considera que la condena superior fue “El fruto de un” implacable “, incluso una” venganza “de justicia”.





Anteriormente después de la prueba de le Pen Pen





Este año, otras dos investigaciones de este tipo ya se han abierto después de las amenazas que han atacado a los magistrados del Tribunal Penal de París que han condenado, esta vez, Marine Le Pen tiene una sentencia de cinco años de inelegibilidad con una aplicación inmediata. En abril, el Tribunal Penal de Bobigny sentenció una sentencia suspendida a ocho meses, un surfista de 76 años para ser indignante y provocación para asesinar por un mensaje en línea contra el Presidente del Tribunal de National Rally (RN) y Marine Le Pen.









El 31 de marzo, el jefe principal de la derecha del archivo había sido sentenciado a cuatro años de prisión, incluidas dos granjas desarrolladas bajo un brazalete electrónico, y una multa de 100,000 euros, así como una inelegibilidad inmediata de cinco años que compromete su candidatura para la elección presidencial de 2027. La prueba de apelación se llevará a cabo del 13 de enero al 12 de febrero de 2026 en este caso de pago de la parlamentación europea.





Después de la deliberación del 31 de marzo, los magistrados que habían emitido la decisión, en particular, el presidente de la Cámara en cuestión, fueron el objetivo de amenazas muy virulentas que llevaron a la colocación bajo la protección policial de este último. El 1 de abril, una investigación dirigida a “Los comentarios reprensibles hechos contra los magistrados que han tomado la decisión colegialmente” había sido lanzado. Otra investigación ya se había abierto a principios de año después de que las amenazas de muerte se publicaron en el sitio de Lejano Riposte Laïque, después de las solicitudes de la fiscalía. Después de la solicitud de un cambio de escenario de la oficina del fiscal de París, la de Bobigny fue responsable de las investigaciones sobre las dos encuestas.