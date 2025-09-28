Con su proyecto de colonia E1 en Cisjordania, Israel quiere evitar la creación de un estado palestino

Video

La extensión de la colonización israelí en Cisjordania a través del proyecto E1, en el área ultra sensible alrededor de Jerusalén Oriental, obstaculizaría seriamente el ejercicio de la soberanía palestina en Cisjordania.

Si bien Francia reconocerá este lunes 22 de septiembre a raíz de Canadá, Australia y el Reino Unido, el Estado de Palestina, es útil recordar esta declaración por parte del influyente ministro de finanzas israelíes, Bisalel Smotrich: “Aquellos que quieran reconocer un estado palestino recibirán una respuesta de nosotros en el terreno”había amenazado al ministro de la derecha en agosto pasado.









Uno de estos contraataques es el progreso de un proyecto de colonia particularmente sensible. Llamado E1, para “IS 1”, el plan de implantación de 3.400 viviendas se encuentra al este de Jerusalén, en la estrecha franja de tierra que conecta el norte y el sur de Cisjordania, como puede ver En nuestro video en la parte superior del artículo.





Un área ya en gran medida administrativa o militarmente controlada por Israel, y donde se han establecido muchas colonias ilegales en los últimos años. Consecuencia: extender la ocupación en esta región podría reducir la Cisjordania entre el norte y el sur. Lo que obstaculiza seriamente el ejercicio de la posible soberanía palestina. Él lo dice él mismo, Bezalel Smotrich ha acelerado el proyecto E1, validado en agosto, para que los estados occidentales “Ya no tiene nada que reconocer”.





Aislar Jerusalén Este del resto de Cisjordania





Peor aún, la nueva colonia aislaría aún más fácilmente en Jerusalén del este del resto de Cisjordania. Desde los acuerdos de Oslo en 1993, el proyecto político del estado palestino ha sido concebido con Jerusalén Este para la capital. Excepto que una capital casi interrumpida de su territorio, parece imposible aceptar para los líderes palestinos, que podrían negarse a participar en dicho proyecto.





Finalmente, la Colonia E1 permitiría que el estado hebreo vinculara el distrito de Jerusalén, incluido el territorio ocupado de Jerusalén Este, con la colonia ilegal de Maale Adumim, una de las más pobladas en Cisjordania. “Este plan es una forma de demostrar que en la proyección territorial de Israel, existe la idea de una anexión de una gran parte de la Cisiga Occidental desde esta extensión”, Análisis de David Rigoulet-Reze, investigador del Instituto Francés de Análisis Estratégico (IFAS) y editor en jefe de las estrategias Revue Orients (ediciones L’Harmattan).



