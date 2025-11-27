Nicolas Sarkozy ante el hacha de una segunda condena definitiva





El Tribunal de Casación se pronuncia este miércoles 25 de noviembre sobre el recurso interpuesto por Nicolas Sarkozy en el asunto Bygmalion, poniendo el hacha de una segunda condena penal definitiva al ex presidente, que se enfrentará al juicio de apelación libio en primavera.





Tras haber pasado a un segundo plano tras el breve encarcelamiento del ex jefe de Estado en la prisión parisina de Santé, este procedimiento de casación, que suspendió la pena pronunciada en su contra, es el último recurso en Derecho francés para Nicolas Sarkozy en este caso.





Si el Tribunal de Casación desestima el recurso, como recomendó el Abogado General en la audiencia del 8 de octubre, el caso Bygmalion se convertirá en la segunda condena penal definitiva en el historial penal de Nicolas Sarkozy, después de la del caso de las escuchas telefónicas de diciembre de 2024.









Por otro lado, si reconoce el fondo de la solicitud, el máximo tribunal francés, que juzga sólo el respeto a la ley y no el fondo de los casos, podría ordenar un nuevo juicio.





Condenado en apelación a un año de prisión





En el caso Bygmalion, Nicolas Sarkozy fue condenado el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal de Apelación de París a un año de prisión, seis de ellos meses, por la financiación ilegal de su perdida campaña presidencial de 2012.





En este caso, las investigaciones revelaron que para ocultar la explosión de los gastos de su campaña – casi 43 millones de euros sobre un máximo autorizado de 22,5 millones – se había puesto en marcha un sistema de doble facturación que cobraba a la UMP (hoy LR), bajo el pretexto de convenios ficticios, una gran parte del coste de las reuniones.









A diferencia de sus coacusados, el exjefe de Estado no fue acusado de este sistema de facturas falsas, sino de beneficiario, como candidato, de financiación política ilegal. En primera instancia y en apelación, Nicolas Sarkozy impugnó “enérgicamente cualquier responsabilidad penal”denunciando “fábulas” Y ” mentiras “.





Su condena en apelación, que el tribunal había ordenado adaptar en la parte firme (brazalete electrónico, semilibertad, etc.), fue ligeramente inferior a la de un año de prisión firme dictada en primera instancia en 2021. Tres de los diez condenados en apelación en el proceso Bygmalion se sumaron al recurso: el director de campaña, Guillaume Lambert, y los ex directivos de la UMP Eric Cesari y Pierre Chassat.





Ya tienes pulsera electrónica entre febrero y mayo





En diciembre de 2024, el Tribunal de Casación ya había declarado definitiva la condena de Nicolas Sarkozy a un año de prisión con brazalete electrónico por corrupción y tráfico de influencias en el asunto de las escuchas telefónicas, también llamado Bismuto. El ex campeón de la derecha, que ahora tiene 70 años, lo usó entre febrero y mayo, antes de obtener la libertad condicional antes de cumplir la mitad de su condena, en particular debido a su edad.





Una nueva condena definitiva podría complicar aún más las perspectivas judiciales de Nicolas Sarkozy, que se prepara para jugarse su futuro durante el juicio de apelación del caso libio previsto del 16 de marzo al 3 de junio.









El 25 de septiembre, el tribunal penal de París lo condenó a cinco años de prisión por permitir, conscientemente, que sus colaboradores se acercaran a la Libia del dictador Muamar Gadafi en busca de financiación secreta para su victoriosa campaña presidencial de 2007.





Para determinar su condena, el tribunal de París tuvo en cuenta el asunto de las escuchas telefónicas, reprochando en su sentencia a Nicolas Sarkozy haber “poner esta convicción en perspectiva” en “minimizando la gravedad de los hechos”pero por otro lado había descartado la condena a Bygmalion debido a su carácter no definitivo.





Nicolas Sarkozy, que mantiene su inocencia, estuvo encarcelado durante tres semanas en la prisión de Santé de París, una detención sin precedentes para un ex presidente en la historia de la República francesa y que suscitó animados debates. El Tribunal de Apelación de París lo puso en libertad bajo supervisión judicial el 10 de noviembre.