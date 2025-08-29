Netanyahu ordena negociaciones para liberar rehenes, mientras que el Ejército golpeó a Gaza-Ville

Publicado el 21 de agosto de 2025 a las 9:23 p.m. Lectura: 3 min.







Benyamin Netanyahu ordenó estas negociaciones el jueves 21 de agosto, 21 de agosto para liberar ” todo “ Los rehenes en Gaza, en respuesta a una nueva propuesta como una tregua en el territorio palestino, donde el ejército israelí tensa su vicio en la ciudad de Gaza para una ofensiva anunciada.









“Di instrucciones para lanzar inmediatamente las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra en condiciones aceptables para Israel”dijo el primer ministro.





Sin citarlo explícitamente, respondió a la última propuesta de los mediadores: Egipto, Qatar y Estados Unidos, por un alto el fuego en el territorio palestino, devastado por más de 22 meses de una guerra que hizo decenas de miles de muertos allí.





El plan fue aceptado el lunes por Hamas, cuyo ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023 provocó el conflicto. Según fuentes palestinas, proporciona una tregua de 60 días durante la cual debe liberarse en dos etapas, los rehenes del 7 de octubre aún cautivos en Gaza, 49 incluyendo 27 muertos según el ejército.





Benyamin Netanyahu dijo en paralelo que está a punto de “Aprobar los planes” militar “Dirigido a tomar el control de la ciudad de Gaza”el más grande del territorio palestino, considerado uno de los últimos bastiones de Hamas, y “Fracaso” este último.





“Evacuación completa”





Diciendo que esta ofensiva podría ser inminente, el ejército anunció que comenzó a llamar a hospitales y funcionarios médicos de Gaza-vil “Evacuación completa” y nos ordene con “Prepare un plan para transferir equipos médicos de norte a sur”.









El ejército dijo que había asegurado a estos interlocutores que ella les proporcionaría “Un lugar para operar, ya sea un hospital de país o cualquier otro hospital”.





El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamas, rechazó estos requisitos, alegando que esto “Debilitaría lo que queda del sistema de salud”Y “Privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica”.





Cinco divisiones deben, según el Ejército, participar en el asalto contra Gaza -ville y sus alrededores. El ejército también recordará a principios de septiembre 60,000 reservistas adicionales. El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó la operación el miércoles, el ejército dice que ahora está posicionado “En las afueras” de Gaza-ville.





48 muertes según la defensa civil





En el terreno, los bombardeos continuaron en Gaza-Ville, en particular en los sectores periféricos de Jabalia y Nazla (noroeste) y Sabra, un distrito oriental ya golpeado durante una semana como el vecino de Zeitoun, según testigos.













Aterrado por camiones, casi cien soldados tuvieron lugar a bordo de un convoy de alrededor de treinta vehículos blindados estacionados en la frontera, donde la actividad militar, sin embargo, parecía relativamente normal.





La defensa civil de Gaza reportó al menos 48 personas asesinadas el jueves por incendios y bombardeos israelíes. Como lo hace diariamente, el ejército rechazó esta evaluación.





La firma de seguridad presidida por Benyamin Netanyahu aprobó un plan para conquistar a Gaza-Ville a principios de agosto y campamentos de refugiados en el centro del territorio, para tomar el control de seguridad de toda la franja de Gaza y liberar a los rehenes.





Israel hoy controla alrededor del 75 % del territorio palestino, incluidos los más de dos millones de habitantes asediados y hambrientos, enfrentados a un desastre humanitario.





“Guardar a los rehenes”





La propuesta de los mediadores establece una tregua de 60 días, la entrega de 10 rehenes vivos y restos de 18 rehenes murió a cambio de la liberación de prisioneros palestinos, así como la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, según fuentes de Hamas y la Jihad Islámica, su aliado.









Los cautivos restantes serían liberados durante un segundo intercambio, dentro del momento de la tregua, durante el cual las negociaciones deben mantenerse para un alto el fuego permanente.





Los familiares de los rehenes le piden a Israel que acepte esta propuesta, “Quién puede salvar a los rehenes” subraya Lishay Miran Lavi, esposa del cautivo de Omri Miran. Su rechazo por Israel “Condenaría a los rehenes vivientes hasta la muerte y a los muertos al olvido”advirtió.





Dos truces anteriores en noviembre de 2023 y principios de 2025 habían permitido el regreso de rehenes o cuerpos de cautivos a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Pero los mediadores hasta ahora no han llevado a un alto el fuego duradero en Gaza.