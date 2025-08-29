La interunión propuso una movilización el 18 de septiembre, “incluso por la huelga y la manifestación”

Publicado el 29 de agosto de 2025 a las 11:14 a.m.

De vuelta a la escuela, 2025 promete ser agitado. Además de las llamadas, con orígenes borrosos, para “bloquear todo” el 10 de septiembre, todas las organizaciones sindicales se reunieron en la intervalo de unión propuesta, viernes 29 de agosto, un día de movilización en todo el territorio el 18 de septiembre, el 18 de septiembre, “Incluso por la huelga y la manifestación”.









“El proyecto del Museo de Presupuesto (Presentado por el primer ministro, François Bayrou, el 15 de julio, nota del editor) debe ser abandonado “dijo el líder del CFDT, Marylise Léon, leyendo un comunicado de prensa conjunta de las organizaciones sindicales. “Las diversas medidas presupuestarias avanzadas son de brutalidad sin precedentes”subraya este texto.





François Bayrou sorprendió a todos el lunes, anunciando que se sometería a un voto de confianza en la Asamblea Nacional, el 8 de septiembre. “Incluso si el gobierno de François Bayrou no permanece después del 8 de septiembre, en cualquier caso necesitará un presupuesto con la justicia social y fiscal”Estimado de Marylise Léon.





“Queremos dinero para nuestros servicios públicos”





Por su parte, el CGT decidió hacer que el movimiento del 10 de septiembre sea un primer paso para “Denuncia austeridad”. “El 10 de septiembre, es una iniciativa ciudadana y, por lo tanto, obviamente que el CGT decidió tomar su parte construyendo la huelga en las empresas”explicó, viernes, la secretaria general, Sophie Binet. “Para la intervala de hoy, el tema era construir un gran día de huelga y manifestación”ella agrega. 18 de septiembre, “Es un jueves, es mucho más favorable para la movilización”dijo.









“Lo que queremos es que finalmente se escuchen los requisitos sociales. Queremos justicia fiscal, queremos dinero para nuestros servicios públicos que ya no pueden. Queremos aumentos salariales, queremos derogar la reforma de las pensiones”continuó Sophie Binet. “Llamaremos a nuestros equipos para movilizarse para el 18 de septiembre por la huelga. Y yo, una fuerza de trabajadores, diré, a la huelga renovable”por su parte, indicó Frédéric Souillot, Secretario General de FO.