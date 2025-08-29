El intersyndicale está posicionado al comienzo del año escolar social





“Ya se ve en octubre”bromea a Marylise Léon. Debe decirse que las últimas semanas se han cargado, desde el anuncio de mediados de julio de un presupuesto de Bayrou calificado por el Secretario General del CFDT de “Carnicería total” Para el mundo del trabajo: 44 mil millones de euros en ahorros, un golpe de cepillador en seguros de desempleo, la abolición de dos vacaciones, entre otros. Y el primer ministro tomará a todos anunciando el lunes que se recuperaría de un voto de confianza de la Asamblea Nacional el 8 de septiembre, lo que parece perdido de antemano.





Aumento de la temperatura social, aceleración del calendario: la reunión inter -unión inicialmente planificada para el 1jerga Septiembre finalmente celebrado este viernes 29 de agosto en las instalaciones del CFDT, en el 19mi Distrito de París. Después de más de dos horas de reuniones, los números una de las ocho principales organizaciones sindicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, ANSA, FSU, Solidese) pidieron en la misma voz a la movilización, “Incluso por la huelga y la manifestación” Para el jueves 18 de septiembre.





“Las diversas medidas presupuestarias avanzadas son de brutalidad sin precedentes”, denuncia la intervalía en un comunicado de prensa leída a la prensa por el gerente cedista, y en el que se mencionan en particular “La abolición de dos vacaciones, recortes en servicios públicos, el interrogatorio de la ley laboral, otra reforma del seguro de desempleo, congelación de beneficios sociales y el de los salarios de los funcionarios públicos”.









“Rechazamos este Museo de Horrores, y reclamamos un presupuesto completamente diferente”resume a Sophie Binet, secretaria general del CGT, que también destaca la voluntad de “Gana cosas en positivo”por ejemplo, en la prohibición de despidos o reindustrialización. Otro reclamo, que no ha fluido al mismo tiempo que el Cónclave sobre Pensiones: la derogación de la jubilación a los 64 años.





Agenda política





“La factura siempre se presenta a la misma. La ira aumenta y nuestros activistas están listos para ir allí”estima Frédéric Souillot, Secretario General de Force Ouvrière. Si la idea de movilización funciona en funcionarios sindicales, arrestada por sus bases, desde mediados de julio, la elección de la fecha ha sido debatida: ¿principios de septiembre? Demasiado precipitado. Finales de septiembre? Demasiado tarde … además, el 18 de septiembre, diez días después del voto de confianza, ¿habrá al menos un interlocutor en Matignon? “No nos importa”Responde a François Manril, presidente de CFE-CGC.





Para organizaciones sindicales, que califican como “Desviación” La elección de Bayrou para usar un voto de confianza, el objetivo es imponer su propia agenda. ” O todavía está en el cargo, o hay otro gobierno, o no hay ninguno. En todos los casos, se debe escuchar la señal “continúa François Hommeril. “Pase lo que pase, tomará un presupuesto para 2026”según Marylise Léon, quien dice que había tenido “No dudas en movilizar”. François Bayrou no podría haber soñado con reunir el Centro Cededista durante mucho tiempo.









Después de un cónclave sobre las pensiones que habían terminado con las organizaciones sindicales en orden disperso, CGT y FO habiendo abandonado la mesa, aquí son unidades en un calendario social ya marcado por la llamada a “Bloquear todo” 10 de septiembre. O el elefante en la sala: la fecha límite no se menciona en el comunicado de prensa (es una cuestión de “Multiplicación de movilizaciones en varias formas”) Y no había duda durante la reunión, los funcionarios sindicales prefirieron “Concéntrese en lo que une en lugar de lo que se divide”según Nicolas Wallet, de la Secretaría General de la FSU.





Hacer huelga del 10 de septiembre para fortalecer





El CFDT, FO y CFE-CGC se han distanciado del movimiento ciudadano que surgió en las redes sociales. Otros se han unido a la iniciativa y desean hacer una etapa del movimiento social: este es el caso de la Unión Syndicale Solidies y el CGT, que llamó a sus sindicatos a “Construya la huelga donde sea posible”. El recuerdo del fracaso 2018-2019 y la desconfianza recíproca que se había asentado entre “chalecos amarillos” y funcionarios sindicales, sin duda.









Para Solidares, exigir una huelga el 10 de septiembre debe hacer posible fortalecer el movimiento, explica Murielle Guilbert, General Co -leged by Solidares: “En 2023, contra la reforma de las pensiones, ponemos a millones de personas en la calle varias veces. Pero perdió esta huelga que le permite bloquear y pesar sobre el gobierno. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad sindical llamar para llamar allí el día 10”.





Y el movimiento lanzado por los sindicatos podría experimentar consecuencias, ya que el comunicado de prensa especifica que las organizaciones “Reserve la posibilidad de tomar cualquier iniciativa necesaria”. ¿Como la huelga renovable? “Nuestras organizaciones decidirán”Responde a Sophie Binet.