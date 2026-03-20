Netanyahu dice que Irán está “a punto de ser diezmado”, los ataques continúan desde ambos lados





Continúan los ataques israelíes contra Irán, que responde atacando varios países del Golfo este viernes 20 de marzo, día de Nowrouz, el Año Nuevo persa, y Eid el-Fitr en Arabia Saudita y en la mayoría de los países musulmanes. Irán, un país de mayoría chií, ha fijado el sábado como día festivo que marca el final del mes de ayuno del Ramadán. En el ámbito energético, el precio del petróleo cayó ligeramente en este día 21 de guerra en Oriente Medio.









El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró el jueves que Irán estaba al borde de ser “diezmado”casi tres semanas después del inicio de una guerra que provocó el aumento vertiginoso de los precios de los hidrocarburos. “Después de 20 días, puedo anunciarles que Irán ya no tiene capacidad para enriquecer uranio y que ya no tiene capacidad para producir misiles balísticos”declaró Benyamin Netanyahu durante una conferencia de prensa televisada.









Al lanzar una ofensiva contra Teherán con Israel el 28 de febrero, Donald Trump dijo inicialmente que su objetivo era eliminar la amenaza nuclear iraní, aunque afirmó haber destruido este programa en ataques en junio de 2025.





Según el Primer Ministro israelí, el arsenal de misiles, drones y lanzadores de Teherán está hoy significativamente reducido.





Irán es “ser diezmado” e israel “ganar la guerra”lanzó Benjamín Netanyahu. “También creo que esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente imagina”añadió, sin precisar los plazos previstos.





Además, el Primer Ministro israelí aseguró que su país “contribuyó, a su manera, a través de inteligencia y otros medios, al esfuerzo estadounidense para reabrir el estrecho” de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.









El ejército israelí anunció este viernes por la mañana que había lanzado nuevos ataques contra “infraestructura” Autoridades iraníes en la capital, Teherán.









“El ejército israelí ha iniciado una nueva ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán”dijo en Telegram.









Tras las declaraciones de Benjamín Netanyahu, el barril de Brent, de referencia internacional, cayó un 1,71% hasta los 106,79 dólares hacia las 07:15 (hora de París). La víspera había subido a casi 120 dólares, antes de moderar en gran medida su cotización. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, cayó un 2,15% a 93,50 dólares el viernes.









“Las declaraciones de Netanyahu han calmado a los mercados”escribió en una nota Stephen Innes, analista de SPI Asset Management. “Su discurso es importante porque acorta la duración percibida del shock de oferta”según Stephen Innes. “Pero incluso si el capítulo geopolítico termina antes de lo esperado, el sistema energético no se reinicia cuando se le ordena”advirtió.













El ejército israelí informó de tres salvas de fuego iraní el jueves, hora y media antes de medianoche (23.00 horas en París), y luego de otra unas horas más tarde. El equivalente israelí de la Cruz Roja, Magen David Adom, no informó de víctimas, pero la policía informó de daños en varios lugares.









Pero el Golfo sigue siendo blanco de ataques con misiles y drones. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que estaban respondiendo a los ataques con misiles, Arabia Saudita había interceptado varios drones, especialmente en el este del país, y Bahréin había controlado el incendio en un almacén provocado por fragmentos procedentes de un “Agresión iraní”.





En Kuwait, una refinería, ya atacada el jueves, sufrió un nuevo ataque con drones, provocando un incendio y el cierre de varias de sus unidades.





Qatar estimó que su capacidad de exportación de GNL se redujo en un 17%, luego de los recientes ataques a su mayor sitio de producción de gas natural licuado (GNL) en Ras Laffan. Estos ataques iraníes respondieron a los de Israel contra el sitio marino de South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas conocida en el mundo, compartida por Teherán y Doha.









Donald Trump pidió a Israel que no atacara más la infraestructura energética de Irán y Benjamín Netanyahu dijo que lo haría “conforme(o)”. Pero el presidente estadounidense también amenazó con destruir “enormemente todo el depósito” si Teherán continuara con sus ataques.





Irán no se manifestará“sin frenos” si su infraestructura energética vuelve a ser atacada, advirtió el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. “Nuestra respuesta al ataque israelí a nuestra infraestructura movilizó sólo una FRACCIÓN de nuestro poder”advirtió.









Preocupados por las consecuencias, los líderes europeos, reunidos en una cumbre en Bruselas, pidieron el jueves por la tarde una “moratoria” sobre huelgas contra la infraestructura de energía y agua, instando a las partes a “máxima moderación”.





Después de que inicialmente no se atendiera un llamamiento estadounidense, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, los Países Bajos y el Japón dijeron que “Listo para contribuir” a su debido tiempo, a los esfuerzos por asegurar la navegación en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el petróleo y el gas global bloqueado de facto por Irán. Pero para París, Roma y Berlín, la participación sólo es posible después de que hayan cesado los combates.









El presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado la posibilidad de una “Marco de la ONU” para tal misión.





Para relajar el mercado petrolero, los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) comenzaron a liberar reservas de petróleo como se anunció a mediados de marzo. Deben estar disponibles un total de 426 millones de barriles, en su mayoría crudo.









En el Líbano, arrastrado a la guerra el 2 de marzo por el movimiento proiraní Hezbollah, el presidente Joseph Aoun volvió a pedir una tregua y negociaciones con Israel, durante una visita del jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, que visitará Israel el viernes.





“Nuestro papel no es en absoluto proponer un plan para un tercer país”pero “para ayudar a que haya discusiones directas entre ellos y los israelíes”declaró Emmanuel Macron desde Bruselas, creyendo que esto dependía de la luz verde israelí.