¿Cuáles son las reglas de los debates?

Sophia Chikirou (LFI) participará finalmente en el debate de este miércoles 18 de marzo por la tarde entre candidatos en BFM-TV. Sophia Chikirou, tercera en la primera vuelta de las elecciones municipales de París, no fue invitada inicialmente a debatir con Emmanuel Grégoire (izquierda unida fuera del LFI) y Rachida Dati (LR). Esta ausencia provocó tensiones por parte de La France Insoumise. Sin embargo, en Marsella todavía surge la cuestión de que la candidata Martine Vassal (LR) no participe actualmente en un futuro debate.

Emmanuel Grégoire y Rachida Dati, primero en la primera vuelta de las elecciones municipales de París, debatirán este miércoles por la noche, según anunció el canal por primera vez el martes. LFI protestó contra esta exclusión y se puso en contacto con Arcom, el regulador audiovisual, que se refirió a la “libertad editorial de canales”. BFMTV explicó el martes que sólo invitaba “Los dos candidatos capaces de ganar la alcaldía de París”.

Por su parte, la candidata rebelde se sintió “eliminado del debate”. “No bromeamos con el debate democrático. Los parisinos tienen derecho a escuchar la confrontación de los tres programas”dijo.

Sophia Chikirou contó con el apoyo de su partido. El coordinador de LFI, Manuel Bompard, se puso en contacto con Arcom. “Invito a los rebeldes a rechazar cualquier invitación a este canal mientras no revierta esta inaceptable decisión”escribió en una publicación en la red social X. Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, fue más allá. “Ninguno de nosotros debe volver a poner un pie en las casas de semejantes manipuladores”estimó.

Este miércoles, la cadena anunció finalmente que Sophia Chikirou participaría en el debate, y Emmanuel Grégoire y Rachida Dati coincidieron en su llegada, informó BFM-TV.

La incertidumbre se cierne ahora sobre el debate que France 2 organizará el jueves antes de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Marsella, debido a las tensiones provocadas por la presencia o ausencia de Martine Vassal, tercera en la primera vuelta.

Inicialmente, France 2 anunció la celebración de un debate el jueves a las 20.40 horas. entre los dos candidatos que salieron victoriosos, el alcalde de izquierda saliente Benoît Payan y Franck Allisio (RN), sin Martine Vassal (LR).

Posteriormente, el grupo público France Télévisions indicó que estaba discutiendo “también con Martine Vassal, que desea participar en este debate”. “Propusimos a los otros dos candidatos, Benoît Payan y Franck Allisio, ampliar este debate a tres”continuó France Télévisions.