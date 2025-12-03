El editorial de “TV BUS Canal de comunicación urbana” | La batalla por la independencia de la radiodifusión pública no ha hecho más que empezar





Se ha declarado la guerra y es poco probable que termine hasta las elecciones presidenciales de 2027. Una guerra feroz librada por el imperio mediático del reaccionario multimillonario Vincent Bolloré contra la radiodifusión pública, cuya pérdida parece haber jurado. Una guerra sucia, desigual en sus armas, librada vigorosamente por CNews, Europe 1 y “le Journal du Dimanche” que denigran implacablemente a France Télévisions y Radio France, a la defensiva.





Porque son muchos los atacantes –el grupo Bolloré y sus aliados, a los que se unen otros medios conservadores, como “Le Figaro Magazine”– y los atacados, las televisiones públicas y los periodistas que desagradan a la extrema derecha. La batalla se libra abiertamente, en la opinión pública y en la representación nacional, con los funcionarios electos de la Agrupación Nacional a la cabeza. Pueden contar con un aliado objetivo, Rachida Dati, el ministro responsable abiertamente hostil a la radiodifusión pública, mientras que Arcom, el organismo regulador, suele parecer obsoleto.





A la vanguardia de los beligerantes, CNews, el canal emblemático de Vincent Bolloré, que goza de una resonancia inigualable con “le JDD” y Europe 1. Su influencia, construida a través de incesantes enfrentamientos y controversias sobre el Islam, las élites y los servicios públicos, va mucho más allá de su ecosistema, ya que sabe navegar sobre las tristes pasiones de la época.





El éxito de su presentador estrella, Pascal Praud, defensor de una visión paranoica y declinista de Francia, escuchado como un oráculo por el personal político, ilustra hasta qué punto el populismo televisivo ha invadido la conversación nacional. Lo denunciamos hace ya tres años, poniendo a Cyril Hanouna, la anterior criatura de Bolloré, en la portada de nuestra revista. Lo volvemos a hacer con Pascal Praud, que abandonó las costas del periodismo para asumir el papel de propagandista al servicio de la victoria de la derecha radical en 2027.









Una condición esencial para realizar este proyecto político: debilitar la radiodifusión pública. Debido a que defiende valores republicanos y democráticos contrarios a la ideología de RN y sus compinches, el servicio público de radiodifusión es inquietante. Ya debilitado por la abolición de la tasa en 2022, que la hizo aún más dependiente del arbitraje gubernamental, ahora está bajo ataque constante, desde su ministro supervisor hasta políticos y medios reaccionarios. El motivo es siempre el mismo: una supuesta falta de imparcialidad; comprendan, eso no enorgullece lo suficiente a la extrema derecha.





Una acusación recalcada por el ecosistema de Bolloré, en particular durante el llamado asunto “Legrand-Cohen”, esta conversación privada capturó entre dos periodistas de servicio público y dos líderes socialistas, convenientemente transmitida por un medio de comunicación de derecha radical. Pascal Praud, que afirma su proximidad a varios tenores de la derecha, no vio ninguna contradicción en ello: la coherencia importa poco, sólo cuenta la eficacia de una calumnia repetida una y otra vez.









Endiabladamente engrasado, el mecanismo funcionó de maravilla: el asunto proporcionó el pretexto ideal para que los funcionarios electos ciottistas, aliados del RN, lanzaran una comisión de investigación sobre la situación. “neutralidad” de la radiodifusión pública, que promete ser una nueva máquina de guerra. Acculés, France Télévisions y Radio France, por su parte, han iniciado un procedimiento judicial sin precedentes para “denigrado” contra CNews. Esta respuesta es saludable, pero no puede ocultar el creciente entusiasmo de los canales de servicios públicos, que ahora trabajan bajo una presión política máxima, que probablemente los desestabilice desde dentro. Sobre todo, estos ataques no deben dejar a nadie indiferente: la radiodifusión pública es uno de los actores esenciales de nuestra democracia, que garantiza que la información fiable, rigurosa y de calidad siga siendo accesible al mayor número de personas posible. Por lo tanto, es crucial defender su independencia antes de que se vea definitivamente comprometida. El proyecto de la extrema derecha es simple: tomar el control de este tesoro nacional. La batalla por la radiodifusión pública apenas ha comenzado: protegerla debe estar en el centro de un programa de resistencia para 2027.