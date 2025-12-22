Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023, arrestado “violentamente” en Irán: lo que sabemos





El régimen de los mulás continúa atacando. Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante una ceremonia en memoria de un abogado fallecido, anunciaron este viernes 12 de diciembre su comité de apoyo y su familia. El comité Nobel noruego condena el arresto “brutal”pidiendo su liberación.





• Al menos nueve “arrestos violentos”





















Al menos otras ocho personas fueron detenidas junto con ella, entre ellas otra famosa activista, Sepideh Gholian, con quien estuvo detenida en el pasado. “Estas detenciones violentas constituyen un ataque escandaloso contra todos los defensores de los derechos humanos y periodistas en Irán, y demuestran claramente una nueva ola de represión contra la libertad de reunión, la libertad de prensa y los derechos humanos”denunció el comité de apoyo a Narges Mohammadi.





• Narges Mohammadi, sin velo, canta consignas





La ONG estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA) publicó imágenes de Narges Mohammadi junto a muchos otros simpatizantes, sin llevar velo. Corearon consignas como “Larga vida a Irán”, “Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación” Y “Muerte al dictador”durante la ceremonia que, según la tradición islámica, marcó el séptimo día de la muerte de Khosrow Alikordi. Otras imágenes difundidas por canales de televisión en lengua persa con sede fuera de Irán mostraban a Narges Mohammadi subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.









Khosrow Alikordi, de 45 años, había defendido en particular a las personas detenidas durante la represión de las protestas de 2022. Su cuerpo fue encontrado el 5 de diciembre y grupos de derechos humanos pidieron una investigación sobre su muerte. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirmó que había “sospechas muy graves de asesinato de Estado”.





Narges Mohammadi había apoyado firmemente esta ola de manifestaciones provocadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. La joven había sido detenida por la policía moral por llevar un velo supuestamente mal ajustado, en violación del código de vestimenta vigente.





• Gobernador informa arresto de “activistas políticos”





La agencia de noticias iraní Mehr, citando al gobernador de Mashad, Hassan Hosseini, informó sobre la detención de varios “activistas políticos”. Fueron detenidos “por corear consignas contrarias a las normas”mientras “La ceremonia tenía que desarrollarse pacíficamente”dijo sin mencionar a Narges Mohammadi por su nombre.









“Cuando los ciudadanos pacíficos no pueden llorar a una persona muerta sin ser golpeados y llevados por la fuerza, revela un gobierno que tiene miedo de la verdad y de tener que rendir cuentas”comentó Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Nueva York. “También demuestra el extraordinario coraje de los iraníes que se niegan a renunciar a su dignidad”estimó.





• Narges Mohammadi premiada por su lucha contra la opresión de las mujeres





Narges Mohammadi, de 53 años, condenado y encarcelado en repetidas ocasiones, fue recompensado en 2023 por “su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por la promoción de los derechos humanos y la libertad para todos” y se encontraba en libertad provisional desde diciembre de 2024 por motivos de salud.





“Desde la suspensión de su sentencia hace un año, Narges Mohammadi fue amenazada con un nuevo encarcelamiento: hoy, las autoridades iraníes han cumplido sus amenazas, deplora su comité de apoyo. Nuestra movilización continuará hasta que Narges Mohammadi y todos los defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos sean liberados incondicionalmente. Deben ser liberados inmediatamente. »