75 bloqueos registrados en Francia, “movilización general” para acelerar la vacunación en el suroeste





La campaña de vacunación del ganado contra la enfermedad de la piel grumosa (LCD) tendrá una duración “gran aceleración” en el suroeste gracias a la “movilización general” veterinarios, prometieron las autoridades este miércoles 17 de diciembre, sin convencer a los ganaderos que protestaban. Una semana después del inicio de la movilización contra la gestión de la epidemia, el gobierno llamó a los agricultores a “responsabilidad” y a “apaciguamiento”.









• Pide “responsabilidad”





“Las prohibiciones han sido eludidas por un cierto número de actores y, por lo tanto, no se trata de señalar con el dedo a uno u otro, pero en última instancia, debemos pedir responsabilidad a todos”declaró el primer ministro Sébastien Lecornu durante un interrogatorio al gobierno en el Senado. Destacando también que es necesario “confía en la ciencia”juzgó “inaceptable” las amenazas que sufren los veterinarios, que realizan el sacrificio de ganado cuando se detecta un caso de dermatosis bovina.





Un poco antes, el Ministro de Agricultura Genevard pidió “Apaciguamiento a medida que se acerca la Navidad”mientras que los agricultores han dicho que tienen la intención de continuar manifestándose y bloqueando carreteras más allá de las vacaciones. “si es necesario”.





• 75 acciones registradas en el territorio





La movilización que comenzó hace una semana en una granja de Ariège aumentó este miércoles con el bloqueo de un nuevo gran eje en el suroeste. El Ministerio del Interior registró 75 acciones el martes en el territorio, frente a las 45 de la víspera y las 27 del domingo.









En Aude, varias decenas de agricultores se reunieron a bordo de una sesenta tractores cerca de Carcasona, en la autopista A61, tras haber convergido desde Narbona y Castelnaudary escoltados por la gendarmería. Hacia las 13 horas bloquearon este eje que une Toulouse con el Mediterráneo y España. “Para varios días si podemos”anunció Alexandre García, miembro de los Jóvenes Agricultores de Aude. “Mientras no tengamos una respuesta del Estado, una respuesta concreta, no nos moveremos”continuó.





• Un centenar de agricultores se reunieron en Bruselas





Un centenar de agricultores se reunieron también este miércoles frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para protestar contra las matanzas y contra el tratado de libre comercio UE-Mercosur, cuya adopción está prevista para el sábado. “Imagínense el estado de ánimo de este pueblo, cuyo rebaño fue sacrificado, fruto de generaciones de selección”declaró el presidente de la Coordinación Rural del Bajo Rin, Paul Fritsch.





Sobre Mercosur, el gobierno reiteró su oposición: si la Comisión Europea “Deseo ir fuerte este fin de semana” firmar el tratado comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur “y vayamos a votar, Francia votará en contra” este acuerdo, advirtió el primer ministro Sébastien Lecornu ante la Asamblea Nacional.





• Se vacunarán 750.000 cabezas de ganado en diez departamentos





El gobierno ha anunciado para las próximas semanas un objetivo de vacunar 750.000 cabezas de ganado en diez departamentos del suroeste del país. “Si queremos llegar a principios de febrero con el inicio de la inmunidad colectiva, debemos actuar rápidamente”declaró Jean-Marie Girier, prefecto de los Pirineos Atlánticos, en una granja del pueblo bearnés de Riupeyrous, donde este miércoles por la tarde comenzó esta campaña ampliada de vacunación.









“Es una carrera contra el tiempo. Una movilización general de los veterinarios”estimó el representante estatal, prometiendo “Refuerzos de veterinarios jubilados, estudiantes y veterinarios del ejército” permitir “gran aceleración” anunciado por el gobierno. En este departamento se recibirán las 205.000 dosis necesarias para la vacunación de todo el hato ganadero “para el viernes”proporcionó servicios estatales.





Según el Ministerio de Agricultura, se están transportando 500.000 vacunas al suroeste y pronto se entregará un pedido de 400.000 dosis, realizado la semana pasada en los Países Bajos. Pero estas promesas logísticas luchan por convencer a los ganaderos que protestan contra la estrategia -mantenida- de sacrificar sistemáticamente los rebaños en cuanto se detecta un caso de DNC. “Si Francia tuviera las dosis necesarias, en este caso unos diez millones de dosis para vacunar a todo el rebaño nacional, no tendríamos que sacrificar rebaños enteros”afirmó Stéphane Pelletier, vicepresidente de la Coordinación Rural (CR) de Viena, en la radio Ici Poitou.