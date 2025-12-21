Elecciones municipales en París: para Emmanuel Grégoire, apoyado por Raphaël Glucksmann, “será entre Rachida Dati y nosotros”

Publicado el 21 de diciembre de 2025 a las 15:47 horas. Lectura: 2 min.







El tema de la campaña municipal en París será “La elección entre el progreso y el trumpismo conservador”afirmó este domingo 21 de diciembre el eurodiputado Raphaël Glucksmann, cuyo partido Place publique participa en la coalición de izquierda liderada por el socialista Emmanuel Grégoire.





Durante un paseo por el distrito V de París con la candidata del PS que aspira a suceder a Anne Hidalgo, Raphaël Gluscksmann denunció a sus oponentes “una relación con la política hecha de violencia, de brutalidad”.





“Rechazamos este informe. La democracia está siendo dañada todo el tiempo por discursos durísimos y ataques muy violentos: esta no es nuestra forma de hacer política y la vamos a aceptar”continuó aquel cuya lista en las elecciones europeas de 2024 quedó en tercer lugar.









“Nos explicarán que en la era de las redes sociales lo que necesitamos es hacer Trump. Pues no. De hecho, vamos a demostrar que hay algo más en la vida política y que eso otro puede ganar”insistió Raphaël Glucksmann.





“Un choque de proyectos”





Emmanuel Grégoire, por su parte, estimó que la campaña sería “un choque de proyectos” frente a la candidatura de Rachida Dati, alcaldesa del distrito 7 y candidata fracasada al ayuntamiento central en 2020, apoyada por Les Républicains y MoDem.









Tras la conclusión esta semana de un acuerdo en la primera vuelta con el PCF, la Place publique y, sobre todo, los ecologistas – estos últimos tradicionalmente se presentaron solos en las elecciones municipales de París antes de la segunda vuelta – Emmanuel Grégoire defendió “la elección de reunirse (para) crear una dinámica de unión de la izquierda y (…) llevar adelante un proyecto que es muy innovador”.





“No se trata de ignorar las singularidades y a veces las diferencias”aseguró, reconociendo haber “a veces desacuerdos” con el resto de formaciones de izquierda y el “arrogante”.





El jueves 18 de diciembre, el candidato socialista presentó su proyecto, junto a sus aliados ambientalistas y comunistas, frente al restaurante solidario estudiantil La Cop1ne, en el distrito 14, regentado por los ecologistas.





Proteger la diversidad social en París





“París es una ciudad maravillosa, pero cuando te falta dinero, puede ser una ciudad difícil”añadió, pidiendo también una “ciudad viva” por sus barrios y “orgulloso” de sus valores.





"El proyecto que vamos a proponer a los parisinos es el proyecto de una ciudad que sea popular. Una ciudad que proteja su diversidad social, que proteja su historia, que sepa que de la diferencia surge la riqueza".declaró frente al restaurante solidario estudiantil La Cop1ne, en el distrito 14, regentado por los ecologistas.









Emmanuel Grégoire estuvo acompañado el jueves por el ecologista David Belliard y el comunista Ian Brossat, que se retiraron a su favor, así como por Théa Fourdrinier, de la plaza pública.





Se están llevando a cabo conversaciones para integrar a miembros del movimiento L’après, al que pertenece Danielle Simonnet (ex-LFI). Preguntado sobre una posible alianza con la candidata del LFI, Sophia Chikirou, en la segunda vuelta, Emmanuel Grégoire descartó una vez más la hipótesis.





“No hay otra posibilidad entre Rachida Dati y nosotros”





“Será entre Rachida Dati y nosotros, no hay otra posibilidad”declaró, refutando la idea de que Sophia Chikirou pudiera estar en condiciones de permanecer en la segunda vuelta con una puntuación superior al 10%. “Nuestra responsabilidad es inmensa (…) ante un riesgo de la derecha populista que es muy, muy grande para nuestra ciudad”suplicó David Belliard, lamentando un “un paso atrás en la ecología, la justicia social, el feminismo y el antirracismo”.









“O nuestra ciudad se pone del lado del egoísmo social, como sería el caso si Dati ganara las elecciones, o avanzamos por el lado de la justicia social, el progreso social, la ecología”declaró por su parte Ian Brossat.