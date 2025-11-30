¿Nacionalizar ArcelorMittal para salvar la industria siderúrgica? Qué contiene la propuesta de LFI examinada en la Asamblea





El fuego de los altos hornos se prepara para incendiar el Palacio de los Borbones y sus alrededores este jueves 27 de noviembre: los diputados debatirán una propuesta de ley de La France Insoumise (LFI) para nacionalizar las actividades francesas de ArcelorMittal, que atraviesa graves dificultades.









A petición de la CGT, unos 400 empleados, llegados en autobús desde el Norte y el Mosela, se reunirán a partir de las 11 horas en la Explanada de los Inválidos para apoyar el texto. “Va a ser espectacular, vamos a mostrar cómo son los trabajadores siderúrgicos”promete Gaëtan Lecocq, delegado de la CGT en Dunkerque. “El diputado que vote en contra de nuestro proyecto o que intente bloquearlo tendrá que rendir cuentas, lo mostraremos”advierte.









• Un proyecto de ley para salvar 15.000 puestos de trabajo





El grupo de izquierda ve la nacionalización como “la única solución” para salvar el sector y sus 15.000 empleos directos.





Objetivo: contrarrestar el plan social anunciado en abril y relanzar la descarbonización de los altos hornos, de lo contrario el acero francés dejaría de ser rentable a partir de 2030, advierte Aurélie Trouvé, que redactará el texto. “De lo contrario, estaremos en una situación de dependencia total, con riesgos de interrupciones en el suministro o aumentos de precios de una materia prima estratégica”. advierte a “Libération”.









La esperanza de los empleados revivió tras la aprobación del texto en comisión la semana pasada gracias a los votos de la izquierda, una débil movilización del sector gubernamental y la abstención de la Agrupación Nacional (RN).





• Tres mil millones de euros para nacionalizar la empresa





La propuesta de los rebeldes se estima en 3.000 millones de euros, pero encuentra la oposición del gobierno. Según el Instituto La Boétie, citado por Radio Francia, este coste oscila entre 4,5 y 5 mil millones de euros.





“No es porque el Estado vaya a extender un cheque por 3 mil millones (…) que vamos a cambiar la competitividad”afirmó el miércoles el ministro de Economía, Roland Lescure.









primero debes “protégete de las invasiones de productos, en este caso provenientes de China”añadió, precisando que había obtenido de la Comisión Europea una investigación sobre este “dumping” y el aumento de los derechos de aduana.





“Cambiar el accionista de ArcelorMittal Francia no cambiaría en modo alguno los problemas estructurales”reaccionó su director general, Alain Le Grix de la Salle.





• Presunta obstrucción a la Asamblea Nacional





Pero nada garantiza una votación este jueves. En particular, la supuesta obstrucción del grupo de Marine Le Pen y sus aliados ciottistas de la Unión de Derechos para la República (UDR), en represalia por los bloqueos del LFI a sus textos en los últimos meses.





Con unas 285 enmiendas presentadas, de las cuales el 89% provienen únicamente de los grupos RN y UDR, los debates podrían prolongarse y una votación antes de medianoche (fecha límite para examinar los textos como en cualquier nicho parlamentario) parece muy improbable.









Excepto en el caso de una retirada masiva de enmiendas, como da a entender el diputado RN Jean-Philippe Tanguy. “La RN permitirá votar sobre Arcelor pero habrá dado una buena lección a LFI que cree que tiene todo permitido”escribió en X.





Varios diputados de la RN son elegidos en distritos electorales donde se encuentran zonas industriales amenazadas. El grupo de extrema derecha que capta una gran parte del voto de los trabajadores no está a favor de la nacionalización y acusa al LFI de dar “falsas esperanzas” a los trabajadores. Él aboga por un acción de oroun derecho de veto estatal sobre decisiones estratégicas sin gestión directa. una propuesta ” estúpido “afirma Aurélie Trouvé, que cree que no se reactivarían las inversiones necesarias para la transición ecológica y, por tanto, para la supervivencia del sector.





• Pocas posibilidades de éxito





Incluso si se aprobara, el texto tendría pocas posibilidades de tener éxito sin el apoyo del Gobierno, mientras que una iniciativa similar impulsada por los comunistas ya fue rechazada a finales de octubre en el Senado. Pero los sindicatos y los movimientos de izquierda acuerdan aumentar la presión política.





“Estamos en la recta final. El plan siderúrgico está actualmente en trámite en el Parlamento Europeo. Se votará el 3 de diciembre. Eso significa que tenemos que mantener la presión hasta entonces”.subraya Gaëtan Lecocq.





Antes de ArcelorMittal, los eurodiputados examinarán otros dos textos del LFI que deberían alcanzar un consenso: una resolución para oponerse al acuerdo UE-Mercosur, antes de las votaciones europeas clave a principios de diciembre, y una propuesta para garantizar la igualdad de acceso al servicio postal en el extranjero.