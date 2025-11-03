Ataque a un tren inglés, nuevos vuelos con drones, la saga del presupuesto… Las cinco cosas para recordar del fin de semana





El fin de semana de Todos los Santos llega a su fin, ¿y tenéis alguna novedad? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 1 y domingo 2 de noviembre.





• Ataque con cuchillo en Inglaterra





Un atentado con arma blanca se produjo el sábado 1 de noviembre en un tren que partía a las 18.25 horas. (hora local) desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, hacia la estación londinense de King’s Cross. La policía intervino en la comisaría de Huntingdon, cerca de Cambridge, a unos 120 kilómetros al norte de la capital.





La Policía de Transporte Británica (BTP) dijo que los agentes de policía locales están “Subió al tren y arrestó a dos personas” 35 y 32 años, en ocho minutos. Según un pasajero citado por Sky News, la policía utilizó una pistola paralizante eléctrica en el andén para someter a un hombre armado con un cuchillo grande. Diez personas fueron hospitalizadas, nueve de las cuales se encontraban en estado muy grave. Cuatro de ellos abandonaron el hospital este domingo por la mañana, y el pronóstico vital de otros dos sigue comprometido, indicó un responsable del BTP, el superintendente John Loveless, durante una rueda de prensa.





La policía británica dijo este domingo que no tenía indicios “en esta etapa” de un acto “terrorista” respecto al ataque. El rey Carlos III dijo “Absolutamente horrorizado y conmocionado” por este ataque.





Un testigo de la escena citado por la BBC dijo que inicialmente pensó que se trataba de una broma de Halloween cuando escuchó a los pasajeros gritar. “¡Correr!” Hay un tipo que apuñala a todo el mundo”.. Describió los asientos cubiertos de sangre y a un pasajero que intentaba proteger a una niña durante el incidente que “Parecía que nunca terminaría”. Los dos hombres arrestados por “sospecha de intento de asesinato” son “un hombre de 32 años de nacionalidad británica y un hombre de 35 años de nacionalidad británica y origen caribeño”ambos “nacido en el Reino Unido”.





• Robo en el Louvre: la investigación avanza





Dos nuevas personas detenidas el miércoles por la tarde fueron acusadas y puestas en prisión preventiva el sábado, elevando a cuatro el número de sospechosos encarcelados por el caso del robo en el Louvre del 19 de octubre, que moviliza a decenas de investigadores. Una de las dos personas arrestadas es un hombre de 37 años, sospechoso de ser uno de los cuatro miembros del comando que robó las joyas.





También se sospecha que formaban parte del comando otros dos hombres residentes en Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), de 34 y 39 años. Detenidos el 25 de octubre -uno en el aeropuerto de Roissy cuando intentaba llegar a Argelia, el otro en Aubervilliers-, fueron acusados ​​y encarcelados el miércoles. “Hay cuatro autores, queda al menos uno por encontrar, además probablemente de los patrocinadores”declaró el ministro del Interior, Laurent Núñez, a Le Parisien.





Según las autoridades, no hay nada en este momento que sugiera complicidad dentro del Louvre. Los sospechosos están imputados por hurto organizado (incurre en 15 años de prisión penal) y conspiración para delinquir con preparación para el delito de hurto organizado (incurre en 10 años).









• Violaciones en el tribunal de Bobigny: un vídeo encontrado





La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó este domingo la existencia de un vídeo encontrado en el teléfono móvil de uno de los dos policías acusados ​​y puestos en prisión preventiva por sospecha de violación de una mujer en una cárcel del tribunal de Bobigny. Los policías, de 35 y 23 años según una fuente cercana al caso, fueron acusados ​​en París de violación y agresión sexual por parte de personas que abusaron de la autoridad que les confiere sus funciones.





Los dos policías “reconoció la realidad de las relaciones sexuales” con esta mujer, de 26 años según la fuente cercana, y el “afirma haber dado su consentimiento”recordó el fiscal este domingo por la mañana en France Info. La acusación contra los agentes de policía se decidió sobre la base de “declaraciones de este denunciante que fueron corroboradas por cierto número de elementos que obramos en el expediente”incluido un video encontrado en el celular de uno de los policías como había dicho el denunciante, explicó.





“Todos estos son elementos que dan credibilidad a sus palabras” Y “cuestionar la realidad del consentimiento cuando consideramos que esta mujer fue detenida en el juzgado, por lo tanto quien ya estaba privada de su libertad de ir y venir y se encontraba en situación en todo caso de apremio físico, quien debe participar en el análisis de este supuesto consentimiento”enfatizó. El ministro del Interior, Laurent Núñez, declaró el jueves que “si (fueran) probadas, estas acciones (eran) extraordinariamente graves e inaceptables”precisando que los dos agentes habían “fue suspendido inmediatamente”.









• Nuevos vuelos con drones en Alemania y Bélgica





En Bélgica se está llevando a cabo una investigación tras nuevos vuelos con drones sobre una base militar durante dos noches consecutivas, afirmó este domingo el ministro belga de Defensa, Theo Francken. El viernes y el sábado por la noche se informó de drones sospechosos sobre la base aérea de Kleine-Brogel, en el noreste del país. “No fue un simple paso elevado, sino una misión clara dirigida a Kleine-Brogel”dijo Theo Francken en la red social X, mencionando tres informes sobre drones, “tipo más grande” y volante “a mayor altitud”. Se está llevando a cabo una investigación.





Los vuelos también fueron suspendidos durante casi dos horas el viernes por la noche en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo debido a la presencia de drones, una alerta adicional sobre esta amenaza que preocupa a los europeos y los empuja a reforzar su defensa. Los despegues y aterrizajes fueron interrumpidos entre las 20:08 horas. y las 21:58 horas. “Asumimos que el peligro ha pasado por el momento”dijo un portavoz.









• Reanudación de los debates sobre el presupuesto





Tras el rechazo del impuesto Zucman el viernes, los diputados reanudarán el lunes el examen de la primera parte del texto, dedicada a los ingresos, pero sólo por un día. La votación inicialmente prevista para el 4 de noviembre no se llevará a cabo, mientras quedan más de 2.000 enmiendas por examinar. A partir del martes, el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social tomará el relevo en el hemiciclo.









Mientras los debates se estancan en la Asamblea Nacional, parece “altamente probable” que la cámara baja no puede completar a tiempo el examen del presupuesto, afirmó el domingo por la mañana Philippe Juvin (LR), ponente general del presupuesto. “Quizás se vote sobre los ingresos, pero no sobre los gastos”explicó en LCI sobre el proyecto de ley de finanzas para 2026. Los diputados tienen 40 días para decidir en primera lectura sobre el presupuesto estatal y el Parlamento tiene 70 días en total para decidir, según los plazos constitucionales.









los socialistas “alianzas cambiadas” Y “Pasó de la alianza con nosotros a la alianza con (Gabriel) Attal”secretario general del partido presidencial Renacimiento, acusó también al líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, durante un viaje este domingo a Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). “Cambiaron de alianza, se aliaron por la izquierda con nosotros, con los comunistas y con los Verdes. Y ahora quieren aliarse con Gabriel Attal y con lo que llaman centro izquierda”afirmó, mientras los socialistas intentan llegar a compromisos con el campo gubernamental para influir en la copia presupuestaria.