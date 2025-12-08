¿Hacia una alianza formal entre LR y la extrema derecha?





A esto se le llama tener sentido del tiempo. Por un lado, extractos del próximo libro de Nicolas Sarkozy publicado este domingo 7 de diciembre en “la Tribune” donde sabemos que aseguró a Marine Le Pen que no se asociaría con una posible “frente republicano” contra el RN y abogó por una “la reunión más amplia posible”, “sin anatema”.









Por otro lado, fue el presidente de los republicanos, Bruno Retailleau, quien se dirigió a los votantes RN unas horas más tarde, pidiendo una “unión de derechos” que se debe hacer “en las encuestas” durante las próximas elecciones.





El ex Presidente de la República recientemente condenado definitivamente por el caso Bygmalion y el ex Ministro del Interior se suman a otros líderes de la derecha que abogan por una alianza de todas las derechas.





Lo que Nicolas Sarkozy escribe sobre la enfermera registrada





En “El diario de un prisionero”, el libro dedicado a sus 20 días de detención, disponible el miércoles en las librerías, el ex jefe de Estado relata un intercambio telefónico con Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy afirma haberse puesto en contacto con ella tras su condena a cinco años de prisión en el proceso por la financiación libia de su campaña de 2007 para agradecerle que le hubiera defendido.









Durante este intercambio, relata en su libro, Marine Le Pen le dijo: “Su voz concierne al electorado popular, ¿se asociará a algún frente republicano” durante futuras elecciones? “Mi respuesta fue inequívoca”asume plenamente Nicolas Sarkozy, que había apoyado durante mucho tiempo la idea de un “ni-ni” (ni frente republicano, ni RN, sin decir que estaba en contra de las victorias de RN), antes de dar su apoyo público a Emmanuel Macron contra Marine Le Pen. Esta vez es : “No, y es más, me responsabilizaré de ello tomando una posición pública sobre el tema cuando llegue el momento”escribe el ex presidente.





Pero la cosa no termina ahí. Más adelante en el trabajo, juzga que “El camino hacia la reconstrucción de la derecha sólo puede pasar por el más amplio espíritu de unidad posible, sin exclusiones y sin anatema”.





Lo que Bruno Retailleau quiere como “sindicato”





El presidente de los republicanos, Bruno Retailleau, todavía ministro de François Bayrou y Sébastien Lecornu hace unos meses, y por tanto de Emmanuel Macron, se dirigió este domingo a los votantes de RN, pidiendo una “unión de derechos” que se debe hacer “en las encuestas” durante las próximas elecciones.









El ex Ministro del Interior no cree en “un lío de dispositivos”, “vano” A sus ojos, dijo este domingo en BFMTV. “Por otro lado, asumo plenamente que me dirigiré a los votantes de la Agrupación Nacional para que la unión de las derechas se logre precisamente sobre el terreno, en las urnas”.





“Ojalá hubiera un candidato de LR” Sin embargo, en 2027, afirmó Bruno Retailleau. “Estoy preparando un proyecto (…) No sé si seré yo quien vestirá los colores (del partido) o alguien más. »





¿Algún seguidor más del sindicato de derechas?





Si Nicolas Sarkozy rompe aquí con una posición histórica, a menudo ya en la cima, parece ubicarse en la idea de una unión de derechas, recuperada por una parte de la derecha, aunque gobernó con Emmanuel Macron y varios de sus miembros siguen siendo ministros actualmente.





Evidentemente cada uno se lo imagina a su manera. El ex jefe de LR, Eric Ciotti, fue el primero en cruzar el Rubicón en 2024, estableciendo una alianza oficial de su pequeño partido, la Unión de Derechos por la República (UDR) con el RN para las elecciones legislativas, quitándose en ese momento una parte de las tropas de su partido, mientras que los demás denunciaban una traición a su propio líder de partido. En aquel momento, el frente republicano funcionaba a pleno rendimiento, privando a RN de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y a Jordan Bardella de un escaño en Matignon.





Pero desde la caída del primer gobierno de Lecornu y el fin oficial de la aventura de LR en el seno de los gobiernos de Macron (aunque algunos ministros todavía provienen de estas filas), la idea vuelve a avanzar, con la idea de contrarrestar a una izquierda, en particular a LFI, descrita como más inaccesible que RN. Fue Laurent Wauquiez, presidente del grupo Derecha Republicana en la Asamblea y candidato decepcionado a la presidencia de LR, quien tiró la primera piedra al estanque, pronunciándose a favor de unas primarias de derechas. “por Gérald Darmanin” (por el momento todavía macronista y ministro de Justicia) “a Sara Knafo” (Diputado europeo de Reconquista y compañero de Eric Zemmour).









Una forma de decir Zemmour sin asumirlo. Y Wauquiez cita, al mismo tiempo, como “modelo de derecha”…¡la jefa del gobierno italiano de extrema derecha, Giorgia Meloni, cercana a Marion Maréchal! Pero atención, ninguna alianza con el RN, que necesariamente beneficiaría a este último, teniendo en cuenta los sondeos… Sin embargo, para Laurent Wauquiez, el frente a mantener es visiblemente contra el LFI, ya que dijo que estaba dispuesto a votar. “todo excepto LFI”, calificado como “primer peligro de la República”, en la segunda vuelta de las elecciones municipales de 2026. Incluyendo, por tanto, para el RN: “ Si en la segunda vuelta hay candidatos de LFI frente a nosotros, llamaremos a votar a todos excepto a LFI. Eso significa votar en blanco, votar por los que están en contra. » En definitiva, un frente republicano invertido.





Más sutilmente, el actual presidente de los republicanos, Bruno Retailleau, había comenzado a levantar el velo sobre su línea, todavía vaga, durante la segunda vuelta de las elecciones parciales de Tarn-et-Garonne, pidiendo a sus votantes que no dieran “una voz” a la izquierda (candidato socialista), frente a Pierre-Henri Carbonnel, candidato de la UDR de Eric Ciotti, apoyado por el RN. Al mismo tiempo ofreciendo la victoria al aliado de la RN. Sin embargo, el líder del partido también es capaz de criticar a la RN, denunciando a principios de diciembre en Sud Radio… “ADN socialista” !





Conscientes de la ventana que tienen a su disposición, los dirigentes del partido frontista ya han propuesto una posible “acuerdo gubernamental” a la derecha si se produjera una nueva disolución, ofreciendo al partido de extrema derecha sólo una nueva mayoría relativa en la Asamblea. Una mano extendida y un mazazo adicional sobre el cordón sanitario que, en el pasado, separaba la derecha de la extrema derecha…





Una alianza que Xavier Bertrand, por su parte, rechaza firmemente: “La “unión de las derechas”, no, es la unión de la derecha con la ultraderecha”declara el presidente de LR de la región de Altos de Francia en “Cuestiones políticas” sobre Francia inter. “¡Que vaya al Rally Nacional!” »





Para él, su “luchar” siempre está en contra de lo que él describe como “extremos” : “Ni LFI ni Rally Nacional”. Y el ex ministro de Nicolas Sarkozy insistió:





Una posición a punto de convertirse en minoría, según alguien cercano a Eric Ciotti, que quizás firma un poco antes una alianza entre los dos partidos: “Aparte de Xavier Bertrand o Michel Barnier, ya no hay nadie en LR que rechace públicamente una alianza con RN. »