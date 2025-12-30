Fairouz, historia de un cantante e ídolo nacional

Retrato

La artista, que acaba de celebrar su 91 cumpleaños, no es sólo la más grande cantante libanesa. Es un icono nacional, el único capaz de unir a un país marcado por años de guerra y unir a un pueblo dividido y fragmentado en los cuatro rincones del mundo.





¡Oh, no! Éste no está a la venta. Este vinilo con portada azul cielo donde Fairouz aparece escondida tras sus gafas de sol y su gigantesco lazo vaginal quedará donde pertenece: en su armario. Al fondo, a la izquierda, al entrar en la tienda de antigüedades de Bob, entre postales de la bahía de Jounieh, una estatuilla de la Virgen del Líbano, casetes de Oum Kalthoum, un paquete de Marlboro de color rojo vivo y un reloj de madera con forma de cedro… “Me ofrecieron 200 dólares por este disco, pero dije que no. ¡Es una exclusiva! » exclama el coleccionista de 33 años, propietario de esta boutique en el corazón del distrito Hamra de Beirut. Abre la tapa con la delicadeza reservada a los recuerdos más preciados, saca el disco de su estuche de cartón y lo coloca sobre el tocadiscos. Se eleva la voz seráfica del artista. Bob tararea, tararea, sonríe. “Fairouz… Ésta es nuestra esperanza. Ella puso el nombre del Líbano sobre las estrellas. Aquí todos la escuchan y la respetan. »





Decir que Fairouz, que acaba de celebrar su 91 cumpleaños, es la voz más importante del Líbano y del mundo árabe, es seguir sin decir nada. Todos los libaneses tienen una historia con ella. Para Nadim, una fotógrafa franco-libanesa, es simple, ella cambió su vida, aquel Viernes Santo de 1996 cuando la escuchó hasta…