Muerte de Bernadette Chirac, marcha blanca por Lyhanna, toma de SFR... Las cinco noticias del fin de semana

Si te enteraste de las novedades este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar del sábado 6 y domingo 7 de junio.

La ex primera dama Bernadette Chirac falleció el viernes por la noche a los 93 años. Figura singular de la vida pública francesa, superó su papel tradicional para establecerse como una personalidad comprometida, especialmente con los niños hospitalizados.

Poco después del anuncio de su muerte, hecho por su hija Claude el sábado, Emmanuel Macron saludó a una “gran señora de corazón”destacando su actuación al frente de la Fundación Hospital y su compromiso “para millones de pacientes anónimos”. Su nombre sigue siendo inseparable de la operación “Piezas Amarillas”, que contribuyó a su gran popularidad.

Más allá de su imagen, Bernadette Chirac también encarnó una forma de influencia política, discreta pero real. A derecha e izquierda, los homenajes evocan a una mujer “independiente”, ” fiel “ Y “de carácter”que supo encontrar su lugar en un universo político mayoritariamente masculino.

Bouygues Telecom, Iliad (Free) y Orange cerraron el sábado por la tarde un acuerdo con Altice France para la compra de su filial SFR, por un importe total de 20.350 millones de euros. Esta operación a gran escala, que aún debe ser validada por las autoridades de competencia, abriría el camino a una importante reestructuración del mercado francés de las telecomunicaciones, con el regreso a tres operadores.

Si las empresas presentan “sinergias” y el fortalecimiento de las capacidades de inversión, la operación ya está planteando interrogantes sobre sus consecuencias sociales. Los empleados de SFR adquiridos se beneficiarían de una garantía de empleo hasta 2029, según el acuerdo, pero el período de transición promete ser largo e incierto.

La pequeña ciudad de Fleurance (Gers) rindió homenaje el domingo a Lyhanna, de 11 años, encontrada muerta en el silo de un sitio agrícola abandonado, durante una marcha blanca que reunió a varios miles de personas. El principal sospechoso, Jérôme B., se encuentra en prisión preventiva. Los padres y el hermano de Lyhanna encabezaban la procesión, con rostros serios, detrás de una pancarta en la que estaba escrito: “¡Nunca más!” Te amamos. Te echamos de menos “. Más allá del duelo, crece la ira en torno al procesamiento judicial de las denuncias contra el principal sospechoso, ya acusado y encarcelado por secuestro y secuestro. Le preocuparon varias denuncias y denuncias de violación contra menores, sin que fuera oído por los investigadores antes de los hechos.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió disculpas a la familia, mientras que Emmanuel Macron habló de un “disfunción inaceptable” y exige explicaciones. En la izquierda, este fin de semana comenzaron a florecer los pedidos de dimisión del Ministro de Justicia.

Jean-Luc Mélenchon lanzó su campaña presidencial el domingo en Saint-Denis con un ataque frontal contra la Agrupación Nacional, acusada de portar un “supremacismo” basado en un “jerarquización” pueblos “según etnia y religión”. También apuntó a Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, acusándolo de querer eliminar la ley de tierras, una medida que describe como “crimen antinacional”.

Por el contrario, Mélenchon defendió su concepto de “Nueva Francia” recordando que“Uno de cada tres franceses” es un “heredero de la inmigración”. “Estamos en casa”dijo, utilizando un eslogan habitualmente asociado con la extrema derecha. Afirmando creer “a la inteligencia de Francia”rechazó la idea de un país “racista” O “fascista”pidiendo una visión inclusiva de la nación.

A pocos días del inicio del Mundial el 11 de junio, la selección iraní de fútbol llegó el domingo a Tijuana, México, donde instaló su campamento base para el Mundial, en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, coorganizadores del torneo junto a México y Canadá.

En un contexto de guerra en Oriente Medio, la participación del “Equipo Melli” adquiere una dimensión política poco común. Si los jugadores obtuvieron sus visados, Washington privó de ellos a una quincena de miembros de la dirección, incluido el presidente de la federación Mehdi Taj (que sirvió en la Guardia Revolucionaria). Una situación sin precedentes, mientras Irán debe jugar sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle. El equipo podría verse obligado a entrar y salir de suelo estadounidense sólo el día de los encuentros, según el embajador iraní en México.