La alcaldesa del distrito 10 de París, Alexandra Cordebard, atacada por “brutos de cabeza rapada” de extrema derecha al margen de la “Noche Blanca”

La alcaldesa del distrito 10 de París, la socialista Alexandra Cordebard, presentó este domingo 7 de junio una denuncia por violencia contra una autoridad, anunció a “New Obs”. ¿La razón? Su ataque el sábado por la noche durante una acción llevada a cabo por “activistas de extrema derecha” Se oponen a la instalación de una obra en una iglesia presentada como parte de la “Noche Blanca”.

“Poco antes de las 19 horas, activistas fundamentalistas de extrema derecha intentaron impedir la apertura al público de la iglesia de Saint-Laurent, en el distrito 10, para impedir la celebración de una de las obras de esta 25ª edición de Nuit Blanche dedicada al amor”dijo la ciudad en un comunicado de prensa.

Contactado por teléfono, el funcionario electo cuenta cómo se desarrolló la velada: “Fui a ver el espectáculo a la iglesia. Cuando llegué, la policía municipal me dijo que un grupo había entrado al edificio durante la misa de las 5:30 pm y se negó a salir. Finalmente salieron y fueron al frente de la puerta de la iglesia para bloquearla, se arrodillaron y comenzaron a cantar himnos. »

Fue en ese momento que la funcionaria electa explicó que había sido agredida y agredida. “ La policía se dio cuenta de que la situación se estaba calentando y quería que entráramos a la iglesia. Pasaron dos personas que estaban delante de mí. Yo iba detrás, pero me encontré acorralado por el grupo, que quería impedirnos la entrada. Se apretaron a mi alrededor. Quedé inmovilizado y debió durar unos dos o tres minutos. La policía municipal vino a ayudarme. El grupo me impidió moverme. Recibí golpes”continúa el funcionario electo, describiendo a unas cuarenta personas “no comunicativo”.

En un comunicado de prensa, el diputado parisino Pouria Amirshahi, presente en el lugar de los hechos en el momento de los hechos, acusa a la “pequeño grupo fundamentalista de extrema derecha, antisemita y homofóbico” Civitas, oficialmente disuelta por el gobierno a finales de 2023, será la responsable de esta acción. Civitas había pedido a sus activistas que perturbaran esta edición de Nuit Blanche, cuya directora artística es la DJ Barbara Butch, blanco de ciberacoso desde su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

“Es realmente la extrema derecha desinhibida, brutos con la cabeza rapadaasalta Alexandra Cordebard, todavía con “New Obs”. Es una presión de la extrema derecha que apunta a París y a nuestro modo de vida. No debemos dejarnos engañar ni intimidar por estos actos que pretenden sembrar desorden y miedo. »

La obra “Bajo la piel del cielo”, de la artista Marie-Luce Nadal, pudo ser presentada al público el sábado por la noche tras la intervención de la policía, según informó el municipio. “La Ciudad brinda todo su apoyo al artista y reafirma su apego a la libertad artística, la pluralidad de las expresiones culturales y el debate democrático”subraya en su comunicado de prensa. “París se asegurará, hoy como mañana, de proteger el mundo de la cultura del fundamentalismo conservador y reaccionario”promete el municipio. Y Emmanuel Grégoire, el nuevo alcalde de París, añadió en X (ex-Twitter) que “ París nunca cederá ante estos movimientos reaccionarios y siempre estará del lado de la cultura, la creación artística y la vida festiva y estoy particularmente orgulloso de ello. “.