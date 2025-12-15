Muere el gran arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry

Publicado el 5 de diciembre de 2025 a las 21:53 horas. Lectura: 2 min.







El arquitecto estadounidense-canadiense Frank Gehry falleció este viernes 5 de diciembre a los 96 años. Es uno de los pocos en su profesión que ha alcanzado el estrellato, gracias a edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao, España, o el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles.





Las obras emblemáticas de Gehry dan testimonio de su audacia y genio artístico, que marcaron, e incluso revolucionaron, la historia de la arquitectura. Con sus proyectos, Frank Gehry difumina la frontera entre arquitectura y arte. Innovador, sacudió el mundo de la arquitectura contemporánea y popularizó la profesión.





Logros arquitectónicos audaces e innovadores





Frank Owen Goldberg, su verdadero nombre, nació en Toronto el 28 de febrero de 1929 en el seno de una familia de origen judío, que se trasladó a Estados Unidos a finales de los años 1940. Mucho antes de que tuviera su propio personaje en un episodio de la serie. “Los Simpson”comenzó a estudiar arquitectura en Los Ángeles en la Universidad del Sur de California. Se graduó en 1954 y casi al mismo tiempo cambió su nombre a Gehry para protegerse del antisemitismo. Posteriormente, se alistó en el ejército de los Estados Unidos, mientras estudiaba urbanismo en la Universidad de Harvard.





Su carrera comenzó en las oficinas del arquitecto Victor Gruen, el inventor de los centros comerciales en Los Ángeles. Luego continúa con una estancia en París para trabajar para André Remondet. De regreso a California, abrió su propia práctica a principios de los años 1960.





Los años 70 y 80 marcaron para él el comienzo de una larga serie de logros arquitectónicos atrevidos e innovadores. Muy cercano a la vanguardia californiana, inventó nuevos principios de escritura arquitectónica y exploró técnicas de modelado por ordenador que ocuparían un lugar importante en su obra.





Quizás la obra más famosa de esta época sea su propia casa en Santa Mónica, California. Su casa encarna la creatividad de Gehry: los materiales se desvían de su uso tradicional para sublimarlos. Como cercas de malla de hierro entronizadas en el techo de la casa.





El revolucionario Museo Guggenheim Bilbao





En 1989 recibió el máximo honor arquitectónico: el Premio Pritzker. Tres años antes de finalizar el siglo se inauguró en España el revolucionario Museo Guggenheim Bilbao, lo que le dio reconocimiento mundial. La obra, con su forma ondulada como un pez, firma del arquitecto, está realizada en piedra caliza, vidrio y titanio con curvas que reflejan la luz y el vanguardismo de Gehry.





Para su colega estadounidense Philip Johnson, es el “el edificio más importante de nuestro tiempo”. Este monumento dará nueva vida a la ciudad española en crisis, atrayendo a turistas de todo el mundo. Para que la expresión “Efecto Bilbao” ahora designa obras arquitectónicas que contribuyen a la revitalización urbana. Luego siguieron proyectos cada vez más espectaculares y atrevidos para Gehry: el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles (2003), el rascacielos del número 8 de Spruce Street en Nueva York (2011), la Fundación Louis Vuitton en París (2014)… En 2018, completó la construcción de la nueva sede de Facebook en Silicon Valley.





Los diseños de Frank Gehry son de una complejidad sin precedentes y fueron posibles gracias al uso masivo de la informática. Durante mucho tiempo, las formas redondeadas, curvas, elipses y círculos han sido acusados ​​de herejía en la arquitectura, de romper la armonía, de aumentar los costes de construcción y de plantear infinitos problemas a los ingenieros.





Frank Gehry utiliza la flexibilidad de la simulación digital, cuestionando incluso los hitos clásicos de un edificio, como la fachada o el tejado. Sin duda llegó a los límites de su abordaje con la clínica Lou Ruvo (2010) en Cleveland, Estados Unidos, donde fachadas y ventanas parecen colapsar en múltiples circunvoluciones. Un proyecto al que no le falta humor -muy presente en su obra- para una clínica especializada en enfermedades neurovegetativas.