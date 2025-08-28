Muchas víctimas durante un grave accidente de entrenador en el estado de Nueva York

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 10:03 p.m. Lectura: 1 min.







Un entrenador que transportaba alrededor de cincuenta turistas, incluidos niños, volcó en una carretera en el norte del estado de Nueva York, causando a muchas víctimas, muchas de las cuales estaban muertas, anunció la policía.









La mayoría de los pasajeros del vehículo son de origen indio, filipino o chino, dijo.





“Es un entrenador turístico que vino de las Cataratas del Niágara hacia lo que creemos que somos la ciudad de Nueva York, con más de 50 pasajeros a bordo, mujeres, niños también”dijo James O’Callaghan, portavoz de la policía estatal, entrevistado en las instalaciones por televisores locales.





“Control perdido”





“El entrenador estaba circulando hacia el este justo antes del lanzamiento de Pembroke, y por razones desconocidas perdió el control, entró en los medios centrales (…) y terminó en la zanja”continuó.





También dijo que la gente todavía estaba encarcelada “En el entrenador cuando otros habían estado” expulsado “del autobús.





“Hay varios heridos graves, y como acaba de anunciar la policía del estado de Nueva York, varios muertos”también informó sobre X Mark Poloncarz, jefe del condado de Erié. Se han enviado mucha ayuda en el acto, con el apoyo de varios helicópteros.