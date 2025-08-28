La apuesta de François Bayrou





Al tomar cortos tanto el movimiento, bloqueemos todo el 10 de septiembre y la rebelde Francia y la moción de censura que pretendía depositar en la apertura de la extraordinaria sesión, François Bayrou decidió solicitar la confianza de los diputados, el 8 de septiembre.





Este mecanismo se distingue de la moción de censura, que fue objeto de Michel Barnier el 4 de diciembre. El primero es “descender”, por iniciativa del primer ministro que solicita a los diputados, mientras que el segundo está “ascendente”, de los diputados que cuestionan al gobierno y deciden devolverlo. Además, para que se adopte una moción de censura, una mayoría absoluta de los diputados compensan la Asamblea Nacional, sabiendo que solo los votos que son favorables para ella: abstenerse es votar en contra. Por el contrario, se otorga confianza a la mayoría de los votos emitidos y los diputados, por lo tanto, tienen tres opciones: votar por la confianza, votar o abstenerse. Es por eso que “no dar confianza”, es decir, no votar “por” y “votar contra la confianza” no son equivalentes.









Según esta iniciativa, François Bayrou provoca un futuro en el que podría estar “ganando – ganando”. De hecho, si obtiene confianza, emerge reforzado en los albores del debate presupuestario. Esta primera hipótesis, que es poco probable que date, aún no debe ser descartada por completo. La votación se lleva a cabo el 8 de septiembre y, para entonces, se llevarán a cabo negociaciones. Si la extrema derecha, sin votar “para”, abstenida, se otorgará confianza. Si el Partido Socialista y otras fuerzas “moderadas” se abstuvieron, también se podría otorgar confianza.





Por el contrario, si no obtiene confianza, se ve obligado a renunciar. Pero luego habrá colocado a las diversas fuerzas de la oposición frente a sus responsabilidades, ofreciéndoles la posibilidad de negociar, que habrán rechazado. Sin duda será un fracaso, pero a diferencia de Michel Barnier, quien fue enviado de regreso a pesar de las concesiones de extrema derecha, François Bayrou habrá intentado todo para lograr poner a la mesa los diferentes grupos parlamentarios e intentar construir un presupuesto. Una forma de Jean Gabin, en “El presidente”, por Henri Verneuil (1961).















Su renuncia abrirá un nuevo período de incertidumbre, en un momento en que Francia está pasando por múltiples crisis: política, económica, financiera, diplomática. Una primera forma de caos. Emmanuel Macron tendrá varias soluciones, pero ninguna parece satisfactoria.





La respuesta clásica, democrática y esperada a tal “crisis parlamentaria” es una disolución: la representación nacional decide no apoyar al gobierno, por lo tanto, los franceses para indicar qué gobierno desean. En este caso, no hay nada que se asegure de que el panorama político se aclare, por el contrario. La extrema derecha será privada de la candidatura de Marine Le Pen. Se podría fortalecer aún más, pero también podría debilitarse, debido a sus problemas legales, mientras se viene privado de la dinámica que aprovechó la última vez, después de los europeos. La izquierda parece dividida y no es seguro que una nueva alianza electoral sea posible, lo que lleva a su debilitamiento, el Partido Socialista e Insumise Francia es el primero en rendir el tributo. La base común, por otro lado, se dividiría entre las diversas inclinaciones presidenciales que animan a sus diversos protagonistas, desde Gabriel Attal hasta Bruno Retailleau, a través de Edouard Philippe, Laurent Wauquiez e incluso François Bayrou.









Otra forma de caos





Una segunda solución sería el nombramiento de un nuevo primer ministro. Pero, ¿quién podría tener más éxito que François Bayrou? Ciertamente no es “el más ilustre de los franceses”, sino que tiene en cuenta la situación, si no puede obtener confianza, lo que podría estar seguro o, como mínimoobtener un acuerdo de no censura, que vimos que solo duró un tiempo muy cerrado? Un “Primer Ministro de la izquierda”, como reclamó notablemente por la rebelde de Francia, sería expuesto inmediatamente a la censura. Una personalidad del campamento presidencial tendría las mismas dificultades que François Bayrou, especialmente desde la sombra de Emmanuel Macron, luego se inclinaría sobre él. Un primer ministro capaz de reunirse de Tondelier marino a Edouard Philippe parece no solo improbable, pero tampoco muy deseable tener en cuenta las posibles consecuencias, a saber, un fortalecimiento muy claro de los extremos.





Es una extensión del caos.





Además, nada prohíbe, constitucionalmente, después de la renuncia del gobierno de Bayrou, que el mismo François Bayrou fue nuevamente nombrado y responsable de componer un nuevo gobierno. Pero sería una provocación real con respecto a la representación nacional que probablemente terminará con la censura inmediata. Todavía caos.





La última solución, a veces mencionada, en particular por los partidarios de una “frontera” permanente, sería la renuncia del jefe de estado. Si es seguro que el final de la “era de Macron” abrirá un nuevo período, donde una aclaración sería posible, es tan segura como su renuncia inmediata, junto con la del Doverment, solo agregaría la crisis a la crisis, en resumen, desde el caos hasta el caos.





La crisis política que hemos estado pasando desde 2024, incluso desde 2022 y que encuentra sus inicios en 2017, está lejos de terminar. Pero no se resolverá por una crisis adicional.





Expreso orgánico





Jean-Philippe Derosier, profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille, titular del Presidente de Estudios Parlamentarios