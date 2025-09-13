“En Internet, la moderación tiene sus límites, y es necesario volver a aprender la netiquette”





En el verano de 2025, decenas de miles de espectadores asistieron a la puesta en escena y alentaron la humillación de “JP” (Jean Pormanove) por mensajes o donaciones. Pero aquellos que lo hicieron excedieron el papel del espectador: por sus sugerencias de escenarios, también fueron co -productores de este desgarrador entretenimiento.









El problema no está directamente vinculado a lo digital y podría haber existido fuera de la pantalla, imagine un teatro donde, durante los días, se humillaría a un voluntario ante una audiencia que vota para prolongar la humillación. Por lo tanto, hace treinta años, los espectáculos para lanzar enanos llevaron al juicio de Morsang-Sur-Gorge: el Consejo de Estado había afirmado que el respeto por la dignidad humana podría justificar la prohibición de este programa, incluso si las víctimas estuvieran de acuerdo. Nada ha cambiado y el indigno sigue siendo indigno, en un club nocturno como en Internet.





El éxito de películas como “La Chèvre” (1981) o “Les Bronzés” (1978) se basa esencialmente en la humillación de un antihéroe. Pero con una diferencia esencial: el espectador se echó a reír de una ficción, consentiendo actores, en una puesta en escena controlada. Con la Web 2.0, CO producida por usuarios de Internet, este antiguo cómic Spring se mueve en una nueva realidad: ya no es un escenario, sino una humillación real y prolongada. El usuario que se convierte en co -productor, la búsqueda de responsabilidades no puede centrarse en los organizadores del programa; También debe integrar a los usuarios de productores de Internet. Por lo tanto, debemos recordar las plataformas a sus responsabilidades como editores. Para hacer esto, será necesario ir más allá de los mecanismos de informes por parte de usuarios de Internet, ineficaces en los canales privados reservados para aquellos que estos muestran atraen. La moderación por la inteligencia artificial y la comunidad defendida por Elon Musk y Mark Zuckerberg encuentra uno de sus límites allí.









Pero también es necesario examinar la responsabilidad de los productores, especialmente los usuarios de Internet. La idea de que el usuario de Internet es responsable de la atmósfera de Internet y que este clima puede mejorarse con reglas comunes no es nuevo. En 1995, en un momento en que la Web se abrió al público en general, la organización que definió los estándares de Internet publicó el RFC 1855. Definió la “netiquette”, una lista de buenas prácticas destinadas a promover el debate y el respeto por los debates en línea: escriba un mensaje sin atacar a su interlocutor, evitando “gritos” en las cartas de capital o verificar la información antes de retirarlo. Treinta años después, olvidamos esta herencia. En un momento en que cada mensaje puede contribuir a la negatividad de Internet o fomentar los comportamientos que se denunciarían si iban a la calle, es más necesario un rehabilitación de la “netiquette”.





Por lo tanto, es necesario aprender a expresarse en las redes, pero también debe aprender a informarse. Falta la educación en medios e información en un mundo digital en el que nuestros hijos se entregan a sí mismos. Este objetivo debe movilizar a científicos, maestros y periodistas para permitir que cada estudiante aprenda a aprender en el espacio digital como lo hizo ayer en su libro de texto. Es necesario desarrollar una verdadera cultura de información y decencia digital de la escuela, y completarla a lo largo de la vida, en particular por campañas de concientización y apoyo o iniciativas de los padres como “Cafes IA”. Del mismo modo que ya no se me ocurrió organizar un lanzamiento enano, debería ser impensable participar en línea en acciones cibernéticas.









El episodio de Kick.com este verano no debe verse solo como un escándalo de Internet. Es un espejo de lo que aceptamos colectivamente, la expresión de una sociedad donde la solidaridad y el colectivo están en retiro. La ley puede prohibir, las plataformas pueden moderarse, pero depende de los ciudadanos comprender que no son consumidores simples, sino co-actores y valores copresables que la sociedad digital lleva. Y en Internet como fuera, la dignidad humana es la condición principal de una sociedad auto -rescata.





Vincent Champain, Gerente de Negocios y Presidente del Observatorio a largo plazo

Gilles BabinetEmprendedor, miembro del Comité Generativo de Inteligencia Artificial, Presidente de la Misión Cafes de IA y ex Presidente del Consejo Digital Nacional

Laurent Guimierperiodista, ex director de información de Francia Télévisions y ex director de CMA CGM Media