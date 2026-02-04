Agentes federales a punto de salir, Donald Trump juega al apaciguamiento... Actualización sobre la situación en Minneapolis





¿Donald Trump pospondrá las cosas? Este martes 27 de enero, el municipio de Minneapolis aseguró que agentes del servicio federal desplegados comenzarían a abandonar la ciudad. Ante la ola de indignación provocada por la muerte de Alex Pretti, el segundo manifestante estadounidense asesinado por agentes federales, Donald Trump intenta jugar al apaciguamiento mientras el malestar se extiende a su bando.





· La salida de parte de la policía antiinmigración





Los agentes desplegados por el presidente estadounidense para luchar contra la inmigración en esta ciudad de Minnesota comenzarán a abandonar el recinto este martes, anunció el alcalde demócrata, Jacob Frey. “Seguiré luchando para que el resto (agentes) involucrados en esta operación se marcha » además, escribió en un mensaje en X.





Anteriormente había hablado por teléfono con Donald Trump, quien afirmó en su red Truth Social haber tenido una “muy bien” conversación con el concejal, como ya había indicado tras un intercambio con el gobernador demócrata Tim Walz.









· Donald Trump toca el gatillo





La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una manifestación el sábado es un “tragedia” y el presidente americano “No quiere ver gente herida o muerta en las calles”afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa al mediodía.





Ante las críticas, incluso de su propio bando, por la línea dura adoptada en esta ciudad del norte, el multimillonario envió a la zona a Tom Homan, responsable de la política gubernamental de expulsión masiva de inmigrantes. esto hará “cuenta directamente” al jefe de Estado y ahora dirigirá las operaciones de la policía de inmigración (ICE) en el lugar, en sustitución del jefe de la policía fronteriza, Greg Bovino, dijo Donald Trump. La revista estadounidense “The Atlantic” afirmó que este último había sido relevado de sus funciones, lo que el gobierno niega.









El lunes, Chris Madel, uno de los abogados que ayudó al oficial de ICE acusado, anunció que renunciaba a postularse para la nominación del partido para gobernador de Minnesota. “No puedo apoyar las represalias lanzadas por los republicanos en todo el país contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría”.subrayó este jurista conocido por defender la aplicación de la ley.





· Los demócratas piden que ICE se vaya





El presidente de Estados Unidos, sin embargo, sigue exigiendo que las autoridades locales cooperen con las agencias federales responsables de la inmigración, una línea roja de los demócratas electos. Gran parte del estado es, de hecho, un “santuario” que limita la colaboración de las autoridades locales con ICE.













Los representantes demócratas en el Congreso también amenazan con bloquear la financiación gubernamental si no se reforman las agencias federales de inmigración. Ante la parálisis presupuestaria más larga de la historia de Estados Unidos en octubre, Donald Trump corre el riesgo de un nuevo “cierre” tras la muerte de dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis.









· Los homenajes continúan











