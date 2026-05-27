Posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán: ¿dónde estamos?

Irán y Estados Unidos están tratando de avanzar hacia un acuerdo para poner fin a la guerra que estalló a finales de febrero, a pesar de la profunda desconfianza y un breve estallido militar esta semana. Los intercambios diplomáticos continuaron este miércoles 27 de mayo, incluso después de que Teherán acusara a Washington de haber violado el alto el fuego vigente desde abril, después de que Estados Unidos anunciara el lunes que había atacado emplazamientos de misiles y barcos minadores en el sur de Irán.

Este miércoles, la televisión estatal iraní informó sobre un proyecto de acuerdo marco con Estados Unidos, aunque destacó que el texto no era “aún no finalizado”. Washington describió este proyecto como “invención total”antes de que Donald Trump afirmara que no era “no satisfecho” por el momento propuestas iraníes. Sin embargo, según el periódico británico “The Guardian”, el Secretario de Estado americano, Marco Rubio, habría saludado “progreso” en los debates de los últimos días.

Irán dice que está ultimando un acuerdo marco de 14 puntos con Estados Unidos, dando prioridad a poner fin a la guerra “en todos los frentes”incluido el Líbano. Los funcionarios iraníes sólo han revelado las líneas generales de la propuesta, y los medios iraníes han publicado detalles adicionales. El lunes, los principales negociadores iraníes viajaron a Qatar para mantener conversaciones que los medios estatales describieron como parte del proceso diplomático.

Según la agencia de noticias Tasnim, Teherán busca la liberación de alrededor de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero. Alrededor de 12 mil millones “debería estar disponible en el momento del anuncio del memorando”dijo Tasnim. No hay cifras oficiales sobre los activos iraníes congelados en el extranjero. Los medios iraníes estimaron recientemente que estaba entre 100.000 y 123.000 millones de dólares.

Irán ha mantenido un estricto control sobre el Estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte marítimo mundial, desde el comienzo de la guerra, mientras que Estados Unidos ha impuesto lo que Teherán describe como un bloqueo naval de los puertos y costas iraníes desde el 13 de abril.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghai, dijo que el borrador incluía disposiciones relativas al fin del bloqueo estadounidense y acuerdos relativos al Estrecho de Ormuz. La televisión estatal iraní informó este miércoles, citando el borrador de texto desmentido posteriormente por la Casa Blanca, que Washington había “comprometidos a levantar el bloqueo naval de Irán”.

A cambio, Irán permitiría que el tráfico marítimo comercial se reanude a través del Estrecho de Ormuz dentro de un mes, según el plan. El plan dice que Irán continuaría gestionando las rutas marítimas, inspeccionando los barcos e imponiendo tarifas de servicio a los buques, medidas introducidas después del inicio de la guerra. Los compromisos iraníes no se aplicarían a los buques militares y Teherán no ha aceptado “reabrir incondicionalmente el estrecho”añade el texto.

Según Esmaïl Baghaï, los detalles relacionados con el programa nuclear iraní, importante punto de fricción para Washington, se pospondrían para una fase posterior, después del acuerdo marco. Los medios iraníes informaron que las cuestiones relacionadas con la energía nuclear –incluidos los niveles de enriquecimiento y el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán– se negociarían durante un período de 60 días después de la firma del memorando.

Según Tasnim, durante estos 60 días también deberían levantarse las sanciones estadounidenses que impiden las exportaciones iraníes de petróleo y productos petroquímicos iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una publicación en las redes sociales el lunes que esperaba que Irán entregara su uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o que el país lo destruiría en casa bajo supervisión internacional.

Entre las principales exigencias de Teherán: obtener garantías de que Washington respetará el acuerdo, particularmente después de la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015 durante el primer mandato de Donald Trump.

Según el borrador del acuerdo presentado por la televisión iraní, un acuerdo final “debería ser respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. “Este es el nivel más alto de garantía reconocido por el derecho internacional”según la misma fuente. Tasnim afirma también que el mecanismo para anunciar un posible primer memorando de entendimiento “deben establecerse conjuntamente”sin un anuncio unilateral de Estados Unidos.